Erdoğan, kendi maaşına zam yaptı

19 Ekim 2021 Salı, 12:16

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulan bütçe teklifinin Erdoğan hakkındaki ayrıntısını paylaştı. Teklif kabul edilirse, 2021 bütçesinde 88 bin TL olan Cumhurbaşkanlığı maaşı 100 bin TL olarak belirlenecek.

Konuya ilişkin bir paylaşım yapan CHP'li Özel, şunları belirtti: