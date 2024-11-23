Erdoğan 'Maarif Modeli' üzerinden muhalefete yüklendi

Yayınlanma: 23.11.2024 - 19:46

Güncelleme: 23.11.2024 - 19:46

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda konuştu.

Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne dikkat çekerek, "Biz, eğitim-öğretim meselesini siyaset üstü tutmaya özen gösteriyoruz. Bundan sonra da bu çizgimizi muhafaza edeceğiz. Muhalefet ve meslek örgütleri eğitimi siyasete alet ediyor. 2024 Türkiye'sine hala vesayet dönemlerinin merceğinden bakan, değişime kapalı bu zihniyetin evlatlarımızın ufkunu karartmalarına müsaade edemeyiz" sözleri ile muhalefete yüklendi.

Erdoğan, "Biz, eğitim-öğretim yoluyla yalnızca meslek sahibi bireyler değil, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz. Gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasının ardından 20 bin öğretmen ataması için kura çekimini başlattı.