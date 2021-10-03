Erdoğan markette alışveriş yaptı: "Fiyatlar gayet uygun"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketinden alışveriş yaptı. Erdoğan, "Fiyatlar gayet uygun; bunları süratle çoğaltacağız." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat içeride kalıp kasada nakit ödeme yapan Erdoğan, yurttaşlarla ve çalışanlarla sohbet etti. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, alışverişinin ardından, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun." dedi.
Son dönemde gıda ürünlerinde fahiş fiyatlarla ilgili açıklama yapan Erdoğan'ın, "Fiyatlar uygun" demesi ise dikkat çekti.
Erdoğan, "Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Süratle, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı da mutluyum." diye konuştu.
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