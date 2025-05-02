Erdoğan muhalefete 'içki' üzerinden yüklendi: 'Affedersiniz rakının, viskinin, biranın, şarabın fiyatını dert ediyorlar...'

Yayınlanma: 02.05.2025 - 17:40

Güncelleme: 02.05.2025 - 17:41

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

HEDEFİNDE YİNE LGBTİ+ VAR

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Şayet sanal bahis ve kumar girdabında boğulmuş, varını yoğunu kaybetmiş nesiller görmek istemiyorsak; zihinleri ve bedenleri esir eden, yuvaları yıkan alkol ve madde bağımlılığını bertaraf etmekte eğer kararlıysak; LGBT gibi sapkın akımlar toplum bünyemizi enfekte etmesin, bilhassa yeni kuşakları zehirlemesin diyorsak; bilgili, şuurlu, sağlıklı nesillerle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşalım diyorsak; bu mücadeleyi hep birlikte, omuz omuza vermek mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bazı konuların partisi, ideolojisi, kökeni, kimliği olmaz. Bağımlılıkla mücadele işte böyle bir alandır. Fikir ve siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp bu sorunun üzerine hep beraber kararlılıkla gitmemiz gerekiyor."

MUHALEFETE YÜKLENDİ

Muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Ancak muhataplarımızdan, özellikle muhalefet cenahından aynı sorumlu tavrı ne yazık ki göremiyoruz. Bağımlılıkla mücadele gibi bir konunun dahi ideolojik takıntılara kurban edildiğini üzülerek görüyoruz. Muhalefetin ülke ve milletin asıl gündeminden kopuk tutumu maalesef burada da karşımıza çıkıyor. Ülkemizde maalesef alkol tüketimi çok yanlış bir şekilde, on yıllar boyunca bir çağdaşlaşma, bir modernleşme projesi olarak lanse edildi" diye konuştu.

"MİLLİ İÇKİMİZ AYRAN DEDİĞİM İÇİN ELEŞTİRİLDİM"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yakın tarihimizde gümrük ve tekel bakanlarının 'bol içki ve sigara içilir inşallah' diyerek bar açtığı utanç sahnelerine şahit olduk. Bu mesele öyle bir hal aldı ki 28 Şubat döneminde alkol kullanmadığı için insanlarımız fişlendi. Hatta mesleklerinden atıldı."

"Milli içkimiz ayrandır dediğimiz için acımasızca eleştirildik. Bir tanesi benim, böyle dediğim için eleştirildim. Sigarayla mücadeleyi önemsediğimiz için saldırıların hedefi olduk" diyen Erdoğan, "alkolü sembolleştirme politikasının muhalefet tarafından bugün bile devam ettirildiğini" savundu.

"RAKININ, BİRANIN, ŞARABIN FİYATINI DERT EDİYORLAR"

"Milletimiz hizmet bekleye dursun, bunların devraldıkları belediyelerdeki ilk icraatlarından biri sosyal tesisleri adeta meyhaneye çevirmek oluyor" ifadesini kullanan Erdoğan, "Bir tarafta 'bedava yapacağız' dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken, diğer tarafta alkollü içki fiyatlarını indirmekten bahsediyorlar. Affedersiniz rakının, viskinin, biranın, şarabın fiyatını dert ettikleri kadar, halkımıza astronomik rakamlarla sattıkları suyun fiyatını dert etmiyorlar" diye konuştu.