Tepkilere ve uyarılara rağmen hayata geçirilmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akkuyu' açıklaması

Yayınlanma: 02.05.2025 - 15:11

Güncelleme: 02.05.2025 - 15:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu.

Tüm tepkilere karşın hayata geçirilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde deneme üretiminin başlayacağını söyleyen Erdoğan, "Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz" dedi.

"KİMSENİN KAYNAKLARINDA GÖZÜMÜZ YOK"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Türkiye, hem doğal kaynakları hem coğrafi konumu hem de hidrokarbon rezervlerine yakınlığı itibarıyla küresel enerji denkleminde stratejik bir yere sahiptir.

İnşallah Türkiye'yi doğal gaz ve petrol arama alanında küresel bir aktör haline getireceğiz.

Gabar'daki çalışmalarla birlikte Türkiye geneli günlük petrol üretimimiz 2025 mart sonu itibarıyla 135 bin varili aşarak, rekor kırdı.

Bugüne kadar Gabar'da toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşan 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleşti.

Çanakkale'de yüzer üretim platformumuz önümüzdeki yıl Sakarya sahasında göreve başlayacak.

(Sakarya Gaz Sahası) 2026 yılı içerisinde Faz-1 ve Faz-2 toplamında yaklaşık 20 milyon metreküp günlük üretim hedefliyoruz.

2028'de Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimin 40 milyon metreküpe yükseltmeyi amaçlıyoruz.

Avrupa ülkelerinin yaşadığı enerji krizini hafifletmek adına bölgedeki enerji güvenliğine katkı yapmak için pek çok girişimde bulunduk.

Biz binlerce yıllık tarihinde sömürgecilik olmayan bir milletiz, kimsenin kaynaklarında gözümüz yok.

"AKKUYU'DA DENEME ÜRETİMİNE BAŞLANACAK"

Yaşam savunucularının tepkileri ve uzmanların uyarılarına karşın Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin de konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu yıl sonunda deneme üretimine başlayıp Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz. Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor."