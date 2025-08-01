Erdoğan o ismi de affetti! CHP'den ilk tepki: 'Madımak’ta 33 canı yakanlar affedilemez!'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Sivas Madımak katliamı hükümlüsü Adem Kozu’nun kalan cezası "sürekli hastalık hali"gerekçesiyle kaldırıldı.

Karara tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Madımak Katliamı'nda idam cezası alan ve cezası ağırlaştırılmış müebbete çevrilen Adem Kozu’nun cezası, tek imza ile kaldırıldı. Madımak’ta 33 canı yakanlar affedilemez. Bu, suça ortaklıktır! Vicdansızlığa karşı adaleti ve insanlığı savunmayı sürdüreceğiz."