Erdoğan ödülleri dağıttı: ‘Küresel kültür savaşlarında…’

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri" törenine katıldı. Erdoğan, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bu yılki bilim ve kültür ödülümüzü Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'e takdim ediyoruz. Süleyman Seyfi Öğün hocamız kütüphanesiyle dışarıda gürül gürül akan dünya arasındaki irtibatı kesmeyen nadir akademisyenlerimizden biridir. Hocamızın siyaset, ekonomi, felsefe, toplum ve kültürde meydana gelen gelişmelere farklı açıdan mercek tutan çalışmaları hem kapsamlı hem de derinlikli bir yapı arz ediyor. Onun eserlerine baktığımızda düşünce geleneğimizin bugüne kadarki serencamını da görebiliyoruz.

Bu seneki resim ödülümüzün sahibi kıymetli ressam Yalçın Gökçebağ beyefendidir. Yarım asırlık sanat yolculuğunda Anadolu'yu resme, resmi de Anadolu'ya taşıyan Yalçın Gökçebağ, Cumhuriyetimizin ilk kuşak ressamlarından devraldığı hazineyi yeni bir seziş ve bakış açısıyla tuvale döküyor. Renkleri adeta şiire dönüştürdüğü tablolarında bu toprakların sesi duyuluyor. Çizgilerinde insanın ve tabiatın güzellikleri okunuyor. Özgün, canlı ve masalları andıran eserleriyle Türk resminde önemli bir yer tutan Yalçın Gökçebağ'ı tüm kalbimle kutluyorum.

"MÜZİK ÖDÜLÜMÜZÜ PROF. YALÇIN TURA HOCAMIZA TEVDİ EDİYORUZ"

Müzik ödülümüzü Prof. Yalçın Tura hocamıza tevdi ediyoruz. Türk müziğinin yaşayan duayenlerinden biri olan Yalçın Tura, hafızalarımıza kazınan onlarca film ve dizinin müziğini besteledi. Cemal Reşit Rey, Seyfettin Asal gibi usta isimlerden eğitim alan hocamız hem musiki bilimine hem de Türk müzik teorisine çok kıymetli katkılar yaptı. İTÜ'de Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü'nü kurarak seçkin bir eğitim yuvasını ülkemize kazandırdı.

Arkeoloji ödülümüzü ise Prof. Dr. Fahri Işık'a takdim ediyoruz. Malatyamızın Türkiye ve dünya arkeolojisine armağan ettiği bir bilim insanı olan Fahri Işık hocamız kazı biliminde bugüne kadar doğru kabul edilen yanlışları tek tek ortaya çıkardı. Kitaplarıyla, makaleleriyle, araştırmalarıyla Anadolu'nun binlerce yıllık zengin tarihine ışık tuttu. Kazı bölgelerinde kimi zaman çadırlarda kimi zaman köy evlerinde kalarak Patara başta olmak üzere pek çok antik kentte nadide eserleri gün yüzüne çıkardı. Türk arkeolojisine büyük katkılar yapan Fahri Işık hocamızı gönülden tebrik ediyor, kazı biliminde paradigma değiştiren çalışmalarından ötürü kendisini kutluyorum.

"FOTOĞRAF ÖDÜLÜNÜ FİLİSTİNLİ ALİ JADALLAH'A VERİYORUZ"

Bu yılın fotoğraf ödülünü Filistinli gazeteci ve fotoğrafçı Ali Jadalallah'a veriyoruz. Gazze'de 2 yıl boyunca devam eden vahşi soykırımı fotoğraf kareleriyle tüm dünyaya ifşa eden, objektifi ile gerçekleri medeni denilen dünyanın yüzüne çarpan Ali kardeşimiz, aynı zamanda Anadolu Ajansımızın fotomuhabiri olarak sahada görev yapıyor. Onun kadrajından yansıyanlar sadece Gazze'deki katliamın vardığı korkunç boyutlarını değil, Filistin halkının haklı, onurlu ve haysiyetli direnişini tüm ihtişamıyla insanlığın gündemine getirdi. Çektiği fotoğraflar uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada bu fotoğraflar kanıt olarak sunuldu. Canını hiçe sayıp, hakikatin deklanşörüne basarak Gazze'deki zulmü fotoğraflarla belgeleyen Ali Jadalallah kardeşimi şahsım, milletim ve tüm mazlumlar adına tebrik ediyorum.

Sırf Gazze'deki vahşete kamera tuttukları için katledilen 37'si kadın 283 basın mensubunu burada rahmetle anıyorum. İsrail'in acımasızca öldürdüğü gazetecilerin kahramanca mücadelesini bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum. İsrail hükümeti ne kadar susturmaya ve engellemeye çalışırsa çalışsın, vicdanlı yürekler ve hakikatin peşinde koşan gerçek gazeteciler canları pahasına Filistin'de olup bitenleri gözler önüne sermeye devam ediyor. Hakkı haykırmayı şiar edinmiş bir ülke ve yönetim olarak biz de Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz.

"TÜRKÇE'NİN HER BÜYÜK ŞAİRİ HER BÜYÜK YAZARI BİZİM MEDARI İFTİHARIMIZDIR"

Sanat bize başka hiçbir şeyin veremeyeceği coşkuyu, muhayyileyi ve duyguyu verdiği için sanattır. İşte tam bunun içindir ki sanat ayrıştırmaz, birleştirir. Türkçe'nin her büyük şairi her büyük yazarı bizim medarı iftiharımızdır. Dil, kültür, sanat, düşünce ve mimari alanında eser veren münevverlerimizin tamamı bizim için birer kutup yıldızıdır. Nasıl ki Selimiyesiz bir Edirne, Süleymaniyesiz bir İstanbul tahayyül edemiyorsak, Mimar Sinansız bir Türkiye'yi de düşünemeyiz. Itri, Dede Efendi, Şevki Bey, Sadettin Kaynak, Neşet Ertaş ve daha nice dev isim olmadan Türk müziğini tasavvur edemeyiz. Yunus Emre'den Karacaoğlan'a, Fuzuli'den Mehmet Akif'e, Nedim'den Yahya Kemal'e, Nebi'den Nazım Hikmet'e, Şeyh Galip'ten Sezai Karakoç'a Türk şiiri sadece lisanımızın değil milli hissiyatımızın da tapu senedidir. Bilim, kültür ve sanatta sahip olduğumuz bu köklü miras inşallah asırlar boyunca dünya kültür ve sanat birikimini beslemeye devam edecektir.

Küreselleşmeyle birlikte kültürel tektipleşmenin de tüm dünyayı etkisi altına aldığı bir dönemden geçiyoruz. Her alanda sınırsız tüketimi teşvik eden, insanı edilgen hale getiren bu cendereden ancak köklerimize tutunarak kurtulabiliriz. Kendi mirasımız ve birikimimizden beslenen sanat, yine bu tektipleşme dalgasına karşı tabiri caizse bir dalgakıran işlevi görecektir. Bugün popüler olan pek çok filmin, dizinin, müzik eserinin coğrafyadaki etkisine nüfuzuna baktığımızda sanatın dönüştürücü gücünün nelere kadir olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Tüketim alışkanlıklarının, yaşam tarzlarının, yemek kültürünün, giyim kuşamın tek tipleşmesi gibi sanat beğenilerinin yeknesak hale gelmesi de bizatihi sanat için ciddi risk oluşturuyor. Özgün ve yetkin olanı törpülüyor.

"TEK TİPLEŞME SANATÇI ÖZGÜRLÜĞÜNÜ TEHDİT EDİYOR"

Sıradanlaşma ve tektipleşme insanın fıtratı gereği farklı olmasını ve sanatçı özgürlüğünü tehdit ediyor. Kuşkusuz sanat, şahsi ve muhteremdir. Fakat yeryüzünde önüne çıkan her şeyi öğüten, herkesi birbirine benzeten küresel tüketim çarkı insanın biricikliğini yok etmenin yanı sıra bireyin yeteneklerini de aynı tornadan geçirmektedir. Neoliberal kültür adına trend denilen ve hemen her gün değişen yeni kutsalıyla insana dair pek çok güzelliği tahrip etmektedir. Yapay zeka mahsulü şiirlerin, kitapların, şarkıların, resimlerin, sinema filmlerinin yüz milyonlara ulaştığı, gerçek ile sanal arasındaki farkın büyük oranda kaybolduğu günümüzde bizi yarın neyin beklediğini tam olarak bilemiyoruz, hiçbirimiz kestiremiyoruz.

Milli kimliği, milli kültürü, değeri, ideali, erdemi, ahlakı dışlayan her trend yüzeyselliğe mahkum olmaktan kurtulamaz. Hiçbir derinliği, özgünlüğü olmayan günlük üretilip, günlük tüketilen işlerle maalesef biz de bu küresel fırtınanın önünde duramayız. Küresel kültür savaşlarında yerli ve milli olan kültür değerlerimizi evrensel bir bakış açısıyla harmanlamalı, yeniden üretmeli, yeniden inşa etmeliyiz. Bir siyasetçi olarak bunun asla kolay olmadığını, çok ciddi emek ve gayret gerektirdiğini elbette biliyorum. Ama bunu yapacak imkana, birikime ve kapasiteye ziyadesiyle sahibiz.

"BUNU SİZDEN İSTİRHAM EDİYORUM"

Her yaş ve her kesimden insanımızı etkileyen bu cendereden çıkış yolunu tarih boyunca olduğu gibi topluma mihmandarlık eden sanatçılarımızın, mütefekkirlerimizin, münevverlerimizin, kültür ve sanat erbabımızın göstereceğine inanıyorum. Açıkçası, bunu sizden istirham ediyorum. Bilim adına, sanat adına, edebiyat adına, düşünce adına, kültür adına taş üstüne taş koyan herkesin hangi görüşten olursa olsun her bir insanımızın başımızın üstünde yeri olduğunu dile getirmek istiyorum. Evrensele yelken açarken yerli kalabilen, memleketi ve milleti için hayal kurabilen, en sert eleştirileri yaparken dahi yıkmayan kültür, sanat ve bilim insanlarımızın desteğiyle inşallah bu mücadeleyi yürüteceğiz."