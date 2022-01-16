Erdoğan onaylamadı, İmamoğlu büyük harflerle isyan etti

16 Ocak 2022 Pazar, 22:21

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!"

Cumhubaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık! — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 16, 2022

"NEDEN?"