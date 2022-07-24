Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

DHA
24 Temmuz 2022 Pazar, 15:04
Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan ayrıca, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.


Özbekistan Erdoğan görüşme
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