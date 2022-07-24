Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

24 Temmuz 2022 Pazar, 15:04

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan ayrıca, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.