Erdoğan ‘şeriat’ dedi, İzmir'de AKP’'nin adayı Hamza Dağ alkollü mekânları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘şeriat’ı savunduğu günlerde AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, kentte alkollü mekânları gezerek oy istedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'şeriatı savunan' açıklamalarının gündeme oturduğu gün AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte kentte alkollü mekânları gezerek oy istedi.
Kordon ve Gül Sokak’ta akşam saatinde elinde gülle alkolü işletmeleri gezen Dağ, yurttaşlara kendini tanıtarak oylarına talip olduğunu söyledi.
Dağ bu anlardan oluşan videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.
İzmirli yurttaşlar videonun altına “Alkol satıyor diyerek işyerlerini kapatanlar oy uğruna her yere giriyorlar. İzmir’den AKP'ye oy çıkmaz”, "İzmirlilere sevimli görünme çabaları..." gibi yorumu yaptı.
Öte yandan Hamza Dağ'ın bir dönem Galatasaray, Göztepe'de forma giyen milli futbolcu Yasin Öztekin'i tanımaması dikkat çekti.
İzmir’imizin her sokağında, her caddesinde O???— HAMZA DAĞ (@avhamzadag) February 3, 2024
??Alsancak, Gül Sokak pic.twitter.com/fGtXRmcbKb
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