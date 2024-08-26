Erdoğan sevgisi ile erken geldiği alanda tören öncesi şekerleme yaptı
Muş’un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıl dönümü kutlamalarına katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yakından görebilmek için erken saatte alana gelerek önlerde yerini alan Şerefnaz Özçelik, tören öncesi açtığı şemsiyenin altında uyudu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Bitlis’in Ahlat ilçesindeki etkinliklerin ardından bugün Malazgirt ilçesinde Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park’taki miting alanına gelerek konuşma yapacak.
Türkiye’nin dört bir tarafından miting alanına gelen vatandaşlar, Erdoğan’ı yakından görebilmek için ön sırada yer aradı. Malazgirt ilçesine erken saatlerde Elazığ’dan gelen 4 çocuk annesi Şerefnaz Özçelik de ön sıradaki yerini aldıktan sonra şemsiyesini açıp uyuyarak şekerleme yaptı.
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