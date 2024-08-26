Erdoğan sevgisi ile erken geldiği alanda tören öncesi şekerleme yaptı

Yayınlanma: 26.08.2024 - 11:30

Güncelleme: 26.08.2024 - 11:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Bitlis’in Ahlat ilçesindeki etkinliklerin ardından bugün Malazgirt ilçesinde Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park’taki miting alanına gelerek konuşma yapacak.

Türkiye’nin dört bir tarafından miting alanına gelen vatandaşlar, Erdoğan’ı yakından görebilmek için ön sırada yer aradı. Malazgirt ilçesine erken saatlerde Elazığ’dan gelen 4 çocuk annesi Şerefnaz Özçelik de ön sıradaki yerini aldıktan sonra şemsiyesini açıp uyuyarak şekerleme yaptı.