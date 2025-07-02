Erdoğan sinyal vermişti: Operasyon sonrası Özgür Özel'den İzmir hamlesi

CHP'li belediyelere yönelik baskılar devam ediyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sadece İstanbul değil başka iller de felaket" ifadeleri sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma başlatıldı.

157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 130 kişi gözaltına alındı. Ölüm kaydı bulunan Yunus Öz hakkında da gözaltı kararı verilmesi tepki çekti.

Gözaltına alınanların arasında İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.

ÖZEL İZMİR'DE OLACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, operasyonlara karşı bugün İzmir'e gidecek.

Özel'in saat 13'de CHP İzmir İl Başkanlığını ziyaret etmesi ve burada yurttaşlara seslenmesi bekleniyor.

Özel ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye binasında Başkan Cemil Tugay'ı da ziyaret edecek.

Özel'in gözaltına alınanların aileleriyle de görüşeceği öğrenildi.