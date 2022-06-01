Erdoğan sipariş verdi: Saray'a 50 vazo yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kendisine 2,5 metrelik vazo hediye eden çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu'ya 50 adet vazo yapması için siparişi verdi.
İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Çömlek Sanatçısı Ahmet Taşhomcu, geçtiğimiz yıl kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Menemen’i ziyareti anısına bir vazo yaptı. Taşhomcu, yaptığı 2 metre 50 santimetrelik bir eseri, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile birlikte ziyaret ettiği Erdoğan'a hediye etti.
50 VAZO SİPARİŞ ETTİ
Taşhomcu, ziyaret sırasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yabancı liderlere hediye etmek üzere 50 adet vazo siparişi verdiğini söyledi. Erdoğan ile görüşmenin 'heyecan verici' olduğunu kaydeden Taşhomcu, “Çok güzel bir eser ortaya çıktı. Forsunda kalıp kullanmadım, tamamen el yapımı bir vazo. Vazonun sadece forsunun yapımı 4 gün sürdü. Cumhurbaşkanımızın beğenisi bizleri çok mutlu etti. Gururlandık. Böyle bir eser beklemiyordu ve çok memnun oldu. Fors olmadan 50 adet vazo yapmamı isteyerek, ‘Diğer devlet başkanlarına hediye edelim. Aynı boyutlarda olsun. Renk renk, dekor dekor yap’ dedi. Ben de Ankara’dan döner dönmez kolları sıvayıp yapmaya başladım. İnşallah Menemen’den bütün dünya liderlerine Menemen çömleğini tanıtırız. Tüm vazoların yapımı hiç durmadan devam edersem 6-7 ay sürecektir” diye konuştu.
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