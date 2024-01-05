Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DHA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 20:35
Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olduğunu, iki ülke arasındaki iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki kaygı verici gerilimin Somali'nin toprak bütünlüğü temelinde sona ermesi gerektiğini de ifade etti.


 


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