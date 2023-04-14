Erdoğan sunucuyu azarladı: 'Çağırsana ya, ne duruyorsun!'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da deprem konutları temel atma töreninde sunucuyu azarladı. Erdoğan, “Çağırsana ya, ne duruyorsun!” diyerek sunucuya seslendi.
Malatya’da deprem konutlarının temel atma töreninde Cumhur İttifakı’ndaki partilerin liderleri konuştu. Törende MHP Lideri Devlet Bahçeli ve HÜDA-PAR Lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, aynı sahneyi paylaştı. DSP Lideri Önder Aksakal, BBP Lideri Mustafa Destici de konuşma yaptı.
Erdoğan'ın konuşmasının ardından sahnede anahtar teslimi töreni yapıldı.
Erdoğan, anahtar teslimi için bir çifti davet etmesi için sunucuya seslendi. Sunucunun bir süre beklemesine sinirlenen Erdoğan, “Çağırsana ya, ne duruyorsun!” dedi.
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