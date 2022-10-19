Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

19 Ekim 2022 Çarşamba, 20:08

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti” açıklamasını yaptı.

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı: