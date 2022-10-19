Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2022 Çarşamba, 20:08
Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti” açıklamasını yaptı.

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

  • Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın’da yaşanan maden patlaması dolayısıyla yayınladığı taziye mesajı için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye teşekkür etti.

Volodimir Zelenski Ukrayna Rusya-Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan

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