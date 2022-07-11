Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında gerçekleştirilen görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, en büyük temennilerinin Ukrayna’ya barışın gelmesi olduğunu vurgulayarak, Ukrayna’nın tahıl ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılması için Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan plana dair çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.
Ukrayna ile Rusya arasında çözümün her halükarda diplomasi yoluyla olacağını, bunun için de müzakere masasının açık tutulması gerektiğini belirten Erdoğan, İstanbul sürecinde kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.
Erdoğan ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı video mesajında Türkçe olarak yaptığı bayram tebriği için kendisine teşekkür etti.
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