Erdoğan ve '5'li çete' hakkında harekete geçtiler

02 Şubat 2022 Çarşamba, 22:15

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan, kargo terminali çöken, İstanbul Havalimanı’nda yurttaşların mağduriyet yaşamasında sorumluluğu olduğu iddiasıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili Bakanlar, DHMİ Genel Müdürleri ve kamuoyunda “Beşli çete” olarak bilinen şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları; Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu (OGG) tarafından, 22 milyar 152 milyon euro artı KDV ile 2018’de inşa edilen İstanbul Havalimanı’nda, geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı nedeniyle yurttaşların yaşadığı mağduriyetin sorumlularını yargıya taşıdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durdurulmuş, bir kargo terminal binasının çatısı çökmüş, Havalimanı’nda mahsur kalan turistler, “We need hotel” (otele ihtiyacımız var) sloganları atmış; bunun üzerine havalimanına çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edilmişti.

13 İSME SUÇ DUYURUSU

HKP avukatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mevlüt Uysal, DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, DHMİ Eski Genel Müdürleri; Orhan Birdal, Serdar Hüseyin Yıldırım, Funda Ocak, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Naci Koloğlu, MAPA İnşaat ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Mehmet Nazif Günal, Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

'İRTİKÂP, NÜFUZ TİCARETİ' SUÇLAMASI

HKP avukatları, Erdoğan, Karaismailoğlu, Turhan dâhil 13 kişinin “Görevi Kötüye Kullanma”, “Görevinden Kaynaklı Kişi ve Kurum Kayırma/Ayırımcılık”, “Bilerek ve İsteyerek Kamu Zararına Sebep Olmak/İrtikâp”, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak Nitelikli Dolandırıcılığa Neden Olmak”, “Nüfuz Ticareti”, “Orman Kanunu’nun 14. ve 91. Maddelerine Aykırılık Suçu” suçlarını işlediklerini belirtti.

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede yer alan isimler hakkında soruşturma ve akabinde kamu davası açılması talep edildi.

“BU FELAKETİN TEMEL NEDENİ, GÖZLERİNİ PARA HIRSI BÜRÜMÜŞ OLMALARIDIR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran açıklama yaptı. Kıran, şunları belirtti:

“AKP’giller’in vurgun, talan, yolsuzluk uğruna yarattığı yeni bir yıkım yaşandı. İstanbul Havalimanı ulaşıma kapandı. Bilindiği üzere İstanbul’da yoğun kar yağışı ve fırtına sonucunda İstanbul Havalimanı ulaşıma kapanmış, on binlerce yolcu mahsur kalmıştır. Daha önceden gerekli önlemler alınmadığından, yolcular kendilerine dağıtılan kartonlar üzerinde yatmak zorunda kalmışlar, yemek dağıtımı sağlıklı yapılmadığı için çoğu aç kalmıştır. İnsanlarımız büyük bir mağduriyet yaşamışlardır. Daha yeni yapılmış olmasına rağmen yoğun kar yağışı nedeniyle bir hangar da çöküntü oluşmuştur.

Bu yaşanan büyük olumsuzluk sıradan bir olay değildir. Bu felaketin temel nedeni, gözlerini para hırsı, rant hırsı bürümüş aralarında (Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı Cahit Turhan, Mevcut Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mevlüt Uysal, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet CENGİZ, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Naci Koloğlu, MAPA İnşaat ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’nun da bulunduğu şüpheliler kamuoyunun ve bilim insanlarının bütün uyarılarını göz ardı ederek, Kuzey Ormanlarında milyonlarca ağacı katlederek, doğal çevrede geri dönüşü mümkün olmayacak tahribatlar yaratarak, su havzalarını yok ederek, oralardaki canlıları yok ederek, kamuoyunda “Beşli Çete” diye anılan yandaş şirketler Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon konsorsiyumu tarafından kurulan İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. tarafından yanlış yerde yapılan İstanbul Havalimanı yasalara aykırı, kamu zararı oluşturacak biçimde inşa ettirmiş ve işletmiş olmalarıdır.

“BU YOLSUZLUKLARA, BU VURGUNLARA KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ”

Bilimin ve doğanın kanunlarına karşı çıkılmaz. Aksi halde bilim ve doğa gereğini yapar. Bu hükmün infazı engellenemez. Bu hükmün istinafı ve temyizi yoktur. Son yaşadığımız İstanbul Havalimanı’nda felakette bunu kanıtlamaktadır. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bunu kabul etmemiz mümkün değildi. Bu nedenle ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduk. Maalesef AKP’giller’in hukuk bürosuna dönüştürülmüş mevcut yargıdan herhangi bir sonuç beklemiyoruz. Ama tarihe not düşmek, ileride emri sadece kanunlardan ve vicdanından alacak bağımsız savcılar ve hâkimler tarafından yapılacak gerçek bir soruşturmada, gerçek bir yargılanmada dosyayı hazırlamak için Halkın Kurtuluş Partisi olarak davranışa geçtik. Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye’nin en Yurtsever, Halkçı ve Kamucu partisidir. Halkına karşı sorumluluğu gereği bu suç duyurusunda bulunmuştur. Bu yolsuzluklara, bu vurgunlara, bu talanlara karşı mücadelesine devam edecektir."