Şevkin: Atatürk Havalimanı hatası Adana’da da tekrarlanamaz

26 Ocak 2022 Çarşamba, 11:51

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Meclis'te bütçe görüşmelerinde Şakirpaşa ve Çukurova Bölgesel Havalimanı ile ilgili sorular yönelten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin'e yazılı olarak yanıt verdi. Bakan Karaismailoğlu, yanıtında; Adana Havalimanının pandemi öncesi yolcu gerçekleşmeleri kapasite kullanımının yaklaşık yüzde 170 oranlarında olduğunu, dolayısıyla Adana Havalimanının kapasitesinin, mevcut yolcu sayısını karşılayamadığını, Adana havalimanının şehir içinde yer alması sebebiyle kapasite artırma çalışmaları için gerekli ilave alanların oldukça yüksek kamulaştırma maliyetleri doğurduğunu savundu.

Ayrıca havalimanı çevresindeki yapılaşmaların şehrin havalimanı aksında gelişmesi ve yüksek binalar yapılması nedeniyle havalimanının mevcut mania planına aykırı yüzlerce mania bulunduğunu ileri süren Karaismailoğlu, “Dolayısıyla ilave alanlar için gerekli yüksek kamulaştırma maliyetleri karşılansa bile havalimanı mania kriterlerini sağlayamadığından kapasite artırma çalışmaları yapılamamaktadır. Bu nedenle Adana il merkezine 30 km, Mersin il merkezine 45 km, Mersin Limanı’na da 45 km mesafede olan Çukurova Havalimanının sadece Adana’ya değil Mersin’den Osmaniye’ye kadar olan, 5 milyona yakın nüfusa sahip, önemli endüstriyel, cari ve tarımsal faaliyetlerin gerçekleştiği geniş bir bölgeye hizmet vermesi beklenmektedir. Çukurova Havalimanı bölgenin hava ulaşımı ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak kapasite ve konfora sahip olacak şekilde projelendirilmiştir” şeklinde konuştu

Bakan’dan gelen yazılı cevap CHP'li Şevkin’in tepkisine neden oldu.

Şevkin, “mevcut yolcu sayısını karşılayamadığı, şehir içinde yer aldığı ve yüksek kamulaştırma maliyetleri doğurduğu” gerekçe gösterilerek Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın hükümet eliyle kapatılmaya çalışıldığını vurguladı.

“RAHATLIKLA GENİŞLETİLEBİLİR”

Bakan Karaismailoğlu’nun, Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın şehir içinde yer aldığı için kapasite arttırma çalışmaları için gerekli ilave alanların oldukça yüksek kamulaştırma maliyetleri doğurduğunu, yüksek binalar nedeniyle mania planına uymadığını öne sürdüğünü kaydeden CHP’li Dr. Şevkin, tam tersine Şakirpaşa Havalimanı pistinin kompozit kaplı ve güneye doğru uzatılabilecek durumda olduğunu, bir türlü bitirilemeyen ve ihalelerinde pis kokular yükselen, 7 bakan değiştiren Çukurova Bölgesel Havalimanı’na bugüne kadar harcanan parayla Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın rahatlıkla genişletilebileceğini, yeni bir terminal binasıyla uzun yılların gereksinimini karşılayabileceğini vurguladı.

“BAKAN, AVANTAJIMIZI DEZAVANTAJ OLARAK YORUMLAMIŞ!”

1995 yılından bu yana havalimanı statüsü ile hizmete devam eden Şakirpaşa Havalimanının yolcu trafiği yoğunluğu açısından Türkiye sıralamasında altıncı sırada yer aldığını, Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın ulaşım açısından avantajlı ve şehir merkezine çok yakın bir noktada yer almasının Bakan Karaismailoğlu tarafından dezavantaj olarak yorumlanmasının kabul edilemeyeceğini kaydeden Dr. Şevkin, merkeze uzaklığı sadece 5 kilometre olan Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın ulaşım açısından da pek çok seçenek sunduğunu ifade etti.

“DEVLET, MİLLET YENİ BİR YÜK ALTINDA, YENİ BİR ZARARDA!”

Birinci sınıf tarım topraklarının yok edilerek, üstelik yıllardır tamamlanamayan Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında hem devletin hem milletin büyük zarara uğratıldığını belirten Dr. Şevkin, “Tıpkı yeni yapılan İstanbul Havalimanı gibi yer seçimi yanlış olan, Adana için de Mersin için de ulaşımı zor bir bölgede yer alan Çukurova Bölgesel Havalimanı, yıllık 12 milyon yolcu garantisiyle de devlete, millete yeni bir külfet, yeni bir yük, yeni bir zarar getirecek. Çünkü Adana ve Mersin’in toplam nüfusu bile 12 milyonun yarısı etmiyor” ifadelerini kullandı.

İlk ihalesi 2011 yılında gerçekleşen, temeli 2013 yılında atılan, 8 milyon metrekarelik birinci sınıf, mutlak sulu tarım arazisinin kamulaştırılarak tarım dışına çıkarıldığı Çukurova Bölgesel Havalimanı altyapısı için 3, üst yapısı için de 5 ihale tarihi ilan edildiğini, 3 ayrı zamanda temel atma töreni düzenlendiğini ancak 11 yıllık süre zarfında hizmete açılamadığını dile getiren Dr. Şevkin, buna karşılık Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın şehre yakınlığı ile stratejik öneme sahip olduğunu, Türkiye’nin kâr eden 9 havalimanından biri olmasına rağmen kapatılmaya çalışılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, 6. AÇILIŞ TARİHİNİ DE VERDİ!

Bitiş tarihi için bugüne kadar 2013, 2016, 2018, 2019, 2020 yıllarının belirli aralıklarla dile getirildiğini, Bakan Karaismailoğlu’ndan gelen yeni yanıtta ise inşaatı devam eden projenin fiziki gerçekleşme oranının yaklaşık yüzde 98 olduğu vurgulayan, bakanın üstyapı inşaatının bitiş tarihini ise bu kez 29 Ekim 2022 olarak açıkladığını kaydeden Dr. Şevkin, şunları söyledi:

“Bugüne kadar 7 bakan değiştiren Çukurova Bölgesel Havalimanı için birinci sınıf, yer altı su seviyesi yüksek tarım toprakları gariban çiftçiden aracı kişiler tarafından yok pahasına satın alınıp tarım dışına çıkarıldı. 11 yıllık süre zarfında Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda ısrar edilmeyip Şakirpaşa Havalimanı genişletme ve kamulaştırma çalışmaları yapılsaydı ihalelerden kaynaklı kamu ve vatandaş zararı oluşmayacaktı. Hükümetin yanlışta ısrar etmesi Türkiye’yi her geçen gün daha çok zarara uğratıyor. Son örneğini de Atatürk Havalimanı’nda gördük. Yeni yapılan ancak kar yağışında çöken, toplu ulaşım araçlarının olmadığı, vatandaşlarımızın, yabancı turistlerin günlerce mahsur kaldığı İstanbul Havalimanı uğruna kapısına kadar metro, otobüs, dolmuş gibi toplu ulaşım araçlarının bulunduğu, dünyanın en el verişli havalimanı olmasına rağmen Atatürk Havalimanı kapatıldı. Ne acıdır ki; Atatürk Havalimanı’nı kapatanlar yeni havalimanına iniş yapamadığı için kapattıkları havalimanına inme mecburiyetinde kaldı. Doğayla, çevreyle, tarım arazileriyle inatlaşanlar dersini er ya da geç alıyor. Türkiye’nin kaynakları hovardaca yok edilemez. 1937 yılında kurulan ve o tarihten bu yana gerek Adana ve Mersin’in, gerekse Hatay, Osmaniye gibi çevre illerdeki vatandaşlarımıza çok önemli hizmet sunan Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın kapatılacağından bahsedenler bu tarihi hatanın altında kalır. Adanalılar olarak buna izin vermeyeceğiz.”