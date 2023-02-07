Erdoğan ve Abdullah Gül telefonla görüştü
Kahramanmaraş'ta önceki gün meydana gelen yıkıcı depremler sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefonda görüştü.
Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis dahil 10 il etkilendi.
Saat 13.24’te ise Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremden sonra Malatya’da yıkım daha fazla oldu. Yurttaşlar geceyi dışarıda geçirdi.
Binlerce kişi, 24 saatten fazla zaman geçmiş olmasına ve enkaz altında kalan yakınlarının yardım çığlıklarına rağmen bir şey yapamamanın çaresizliğini yaşadı.
KRİTİK GÖRÜŞME
Son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 7, 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile yaptığı görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Görüşmede Kahramanmaraş'taki depremler sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları ele alındı.
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