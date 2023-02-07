Erdoğan ve Abdullah Gül telefonla görüştü

Kahramanmaraş'ta önceki gün meydana gelen yıkıcı depremler sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefonda görüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 16:55
Erdoğan ve Abdullah Gül telefonla görüştü
Abone Ol google-news

Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis dahil 10 il etkilendi. 

Saat 13.24’te ise Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremden sonra Malatya’da yıkım daha fazla oldu. Yurttaşlar geceyi dışarıda geçirdi. 

Binlerce kişi, 24 saatten fazla zaman geçmiş olmasına ve enkaz altında kalan yakınlarının yardım çığlıklarına rağmen bir şey yapamamanın çaresizliğini yaşadı.

KRİTİK GÖRÜŞME

Son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefonda görüştü. 

Görüşmede Kahramanmaraş'taki depremler sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları ele alındı.


abdullah gül AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan

İlgili Haberler

Depremden 14 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı: 'Yaşamam mucize'

Depremden 14 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı: 'Yaşamam mucize'
Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... 5 yaşındaki Sidra'yı 35 saat sonra maden işçileri kurtardı

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... 5 yaşındaki Sidra'yı 35 saat sonra maden işçileri kurtardı
Deprem sonrası video çekerken enkaz altında kaldı

Deprem sonrası video çekerken enkaz altında kaldı

En Çok Okunan Haberler