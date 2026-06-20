Erdoğan yine hedef aldı: 'LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “TÜRGEV 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı”nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu tertemiz gayretinizi hem bu dünyada hem de ebedi alemde en güzel şekilde mükafatlandırsın. Son olarak birazdan TÜRGEV yetişen değerler ödüllerini tevdih edeceğimiz kardeşlerimizi kutluyorum.

30. yıl önce atılan bu tohumun filizlenmesi ve büyük bir çınara dönmesine vesile olan kurucularımıza, çalışanlarımıza ve bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Hiçbir netice tesadüfler silsilesiniz ürünü değildir. Her kazanımının, aldığımız her mesafe, her nimetin gerisinde rabbimizin lütfu vardır.

İnsan, ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve çabasının karşılığını ilerde görecektir. Sonra kendisine karşılığı tastamam verilecektir.

Bugün milletimizin sahiplenmesiyle devasa bir çınara dönüşen TÜRGEV'i bundan 30 sene önce toprağa diktik.

2012'de vakfın adı Türkiye Gençlik ve Hizmet Vakfı olarak değiştirildi. TÜRGEV nitelikli bir kuşağın yetişmasına öncelik etmiştir. TÜRGEV yurtlarının 427 bin 542 öğrenciye kapısını açmıştır. Aynı şekilde Amerika ve İngiltere'de barınma akademik rehberlik hizmetlerinden faydalanıyor.

Vakfımızın kurucusu olduğu İbni Haldun üniversitemiz sosyal bilimlerde araştırmacı akademisyen yetiştiriyor. TÜRGEV'de eğitim alan gençler uluslararası başarılar elde ediyor. En son Reyhan Çiftçi genetik alanında geliştirdiği proje ile dünya 4. oldu.

2023'ten bu yana TÜRGEV tarafından çeşitli düzeyde burs ve barınma imkanı verildi. Gazze'de eğitim hayatı kesintiye uğrayan öğrenciler yeniden okulla buluşturuldu. Suriye'de iç savaştan etkilenen kardeşlerimize barınma destekleri sağlandı.

Şurası bir hakikat ki; insanlık tarihinde her çağda büyük değişimler önemli değişimler yaşanmıştır. Bunlar sonuçları itibariyle insanlığı yeni fırsatlarla tanıştırırken zorlu sınamalarla karşı karşıya bırakmıştır. Bizler böyle bir dönemi yaşıyoruz.

Toplumu bir arada tutan kurumlar belli kurumlar tarafından hedef tahtasında tutuluyor.

Bunun içinde akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz. Bu bakımdan bu misyonu çok kıymetli buluyorum.

cHP zihniyeti eline geçirdiği her zihniyeti TÜRGEV'i yıpratmak, işte bunun için kullandı. Bunların rahatsızlığı TÜRGEV değil vakfın temsilcisi olduğu misyondur. Bunların asıl rahatsızlığı TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleridir.

LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler, bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor.

DEVAM EDİYOR...