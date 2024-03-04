Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınmıştı... Hüseyin Arslan 'mehdi' olmayı bıraktı, eski eşini suçladı: 'Müslüman gibi yaşantıma devam ediyorum'

Yayınlanma: 04.03.2024 - 15:39

Güncelleme: 04.03.2024 - 15:43

Kayseri'de kendini 'mehdi' ilan ederek çeşitli dövmeler yapan Hüseyin Arslan, "Benim mehdilik ile hiçbir alakam yoktur" diyerek eski eşini hedef aldı.

Arslan'ın daha önce 'mehdi'nin sembolleri olarak kabul ettiği dövemeleri sildirdiği de görüldü.

'Artık bir Müslüman gibi' yaşadığını söyleyen Arslan şunları söyledi:

"Geçmişte eski eşim tarafından ’mehdi’ olarak yakıştırılmıştım. Bu olay Kayseri’de gündem olmuştu. Benim mehdilik ile hiçbir alakam yoktur, bu tamamen eski eşimin söylemleriydi. Eşimle bazı sorunlar nedeniyle ayrıldık. Her Müslüman gibi yaşantıma devam ediyorum, mehdilikle alakam yoktur. Çocuğum için bazı olayları üzerime aldım. Bu mehdilik söyleminden önce benim hiçbir hastalığım yoktu. Eşimin boşanmadan önce ’sen mehdisin’ söylemleri üzerine ben bir rahatsızlık geçirdim. Bu rahatsızlık esnasında da elime ve yüzüme dövme yaptırdım. Allah’ın izniyle şuanda elimdeki ve yüzümdeki dövmeleri temizletip hayatımda bembeyaz bir sayfa açmaya çalışıyorum. Tüm Kayseri halkının hoşgörüsüne sığınıyorum."

'CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET'TEN GÖZALTI

Arslan, daha önce AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 kez gözaltına alınmıştı.

Arslan, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan AKP standına da saldırmıştı.