Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınmıştı... Hüseyin Arslan 'mehdi' olmayı bıraktı, eski eşini suçladı: 'Müslüman gibi yaşantıma devam ediyorum'

Hüseyin Arslan, artık 'mehdi' olarak anılmak istemediğini söyleyerek, bu yakıştırmanın eski eşi tarafından yapıldığını öne sürdü. Eski eşini suçlayan Arslan, hayatına 'Müslüman gibi devam edeceğini' söyledi.

İHA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 15:39
Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınmıştı... Hüseyin Arslan 'mehdi' olmayı bıraktı, eski eşini suçladı: 'Müslüman gibi yaşantıma devam ediyorum'
Abone Ol google-news

Kayseri'de kendini 'mehdi' ilan ederek çeşitli dövmeler yapan Hüseyin Arslan, "Benim mehdilik ile hiçbir alakam yoktur" diyerek eski eşini hedef aldı.

Arslan'ın daha önce 'mehdi'nin sembolleri olarak kabul ettiği dövemeleri sildirdiği de görüldü.

'Artık bir Müslüman gibi' yaşadığını söyleyen Arslan şunları söyledi:

"Geçmişte eski eşim tarafından ’mehdi’ olarak yakıştırılmıştım. Bu olay Kayseri’de gündem olmuştu. Benim mehdilik ile hiçbir alakam yoktur, bu tamamen eski eşimin söylemleriydi. Eşimle bazı sorunlar nedeniyle ayrıldık. Her Müslüman gibi yaşantıma devam ediyorum, mehdilikle alakam yoktur. Çocuğum için bazı olayları üzerime aldım. Bu mehdilik söyleminden önce benim hiçbir hastalığım yoktu. Eşimin boşanmadan önce ’sen mehdisin’ söylemleri üzerine ben bir rahatsızlık geçirdim. Bu rahatsızlık esnasında da elime ve yüzüme dövme yaptırdım. Allah’ın izniyle şuanda elimdeki ve yüzümdeki dövmeleri temizletip hayatımda bembeyaz bir sayfa açmaya çalışıyorum. Tüm Kayseri halkının hoşgörüsüne sığınıyorum."

'CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET'TEN GÖZALTI

Arslan, daha önce AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 kez gözaltına alınmıştı.

Arslan,  Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan AKP standına da saldırmıştı.


mehdi haberleri AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan haberleri

İlgili Haberler

Mehdi olduğunu söyleyen tacizci Derya Uluğ'u rahat bırakmıyor!

Mehdi olduğunu söyleyen tacizci Derya Uluğ'u rahat bırakmıyor!
Türkiye'nin konuştuğu Zonguldak'taki vahşette ilk ifade ortaya çıktı: 'Mehdi olduğumu hissettim, onların şeytan olduğu söylendi'

Türkiye'nin konuştuğu Zonguldak'taki vahşette ilk ifade ortaya çıktı: 'Mehdi olduğumu hissettim, onların şeytan olduğu söylendi'
Dune: Mesih mi mehdi mi?

Dune: Mesih mi mehdi mi?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Prof. Dr. Ahmet Ercan, oy vereceği adayı açıkladı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, oy vereceği adayı açıkladı
Ali Koç’la görüntülendi! Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar Fenerbahçeli çıktı

Ali Koç’la görüntülendi! Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar Fenerbahçeli çıktı
Arda Turan’ı ‘Seçil Erzan’ tezahüratları çılgına döndürdü: Tribünlere küfür etti

Arda Turan’ı ‘Seçil Erzan’ tezahüratları çılgına döndürdü: Tribünlere küfür etti
Gün sayıyor: İstanbul’a bir metro hattı daha!

Gün sayıyor: İstanbul’a bir metro hattı daha!
İki aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu

İki aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu
Sinemaseverler Batman Film Günlerinde buluştu

Sinemaseverler Batman Film Günlerinde buluştu
Son dakika... Erdoğan, yine Özel ile CHP'yi hedef aldı: 'Seçim yaklaştıkça...'

Son dakika... Erdoğan, yine Özel ile CHP'yi hedef aldı: 'Seçim yaklaştıkça...'
Bebeğin kafatasından ikizi çıkarıldı

Bebeğin kafatasından ikizi çıkarıldı