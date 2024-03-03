Mehdi olduğunu söyleyen tacizci Derya Uluğ'u rahat bırakmıyor!

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'un başı kendisini "Mehdi" sanan bir tacizci ile dertte. Ünlü şarkıcıya "Evlenelim" mesajları atan tacizci, işi şarkıcının sevgilisine kadar vardırdı. Hatta evinin önüne gitti. Derya Uluğ polisi arayınca da gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 14:44
Mehdi olduğunu söyleyen tacizci Derya Uluğ'u rahat bırakmıyor!
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Bir kişinin, "Mehdi" olduğunu iddia ederek şarkıcı Derya Uluğ'un evinin önüne giderek tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin sürekli olarak mesajlar göndererek sanatçıyı rahatsız ettiği ve evlenme teklifinde bulunduğu belirtildi. Hatta şüphelinin, Uluğ'un sevgilisi Asil Gök'ten ayrılmasını istediği iddialar arasında yer aldı.

Tacizlerin şiddeti giderek arttığı ve şüphelinin, Derya Uluğ'u tehdit ederek, "Ben mehdiyim. Derya Uluğ'dan ayrıl" gibi ifadeler kullandığı öğrenildi. Şarkıcının şikayet etmesine rağmen tacizlerin devam ettiği ve hatta sahte hesaplar aracılığıyla devam ettiği belirtildi.

Tacizlerin boyutları Derya Uluğ'un evinin önüne gelme noktasına kadar ulaştı. Güvenlik girişini engellediği iddia edilen şüphelinin tehditler savurduğu ve site güvenliği ile arbede yaşandığı öğrenildi. Derya Uluğ'un polise haber vermesi üzerine şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Ancak daha sonra serbest bırakıldı.

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