Erdoğan'a tepki gösteren Öztunç, 'Sıfırladın mı?' görüşmesine dikkat çekti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bay Kemal helalleşmeden bahsediyor. Bir sorun bakalım helal nedir, haram nedir" sözlerine, "Oğlunu arayıp 'Paraları sıfırladın mı' diyen mi helalden, haramdan bahsediyor? 'Bir alyansımdan başka bir şeyim yok, eğer bir alyanstan başka bir şeyim olursa bilin ki çalmışımdır' diyen Tayyip Erdoğan, bugün gemilerin, gemiciklerin sahibi. Sen mi haramdan, helalden bahsediyorsun" diye karşılık verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısına ilişkin, "Bay Kemal helalleşmeden bahsediyor. Bir sorun bakalım helal nedir, haram nedir? Helalleşmek isteyen, helalleşmek istediklerine ‘gayri milli’ diye hitap eder mi? Helal ve haramı öğrenmesi lazım. Bir defa önce benim sana hakkımı helal etmem lazım. Bu şekilde saygısızlık yapan bizden asla helallik beklemesin" yorumunu yaptı.
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt verdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Öztunç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan helalden, haramdan bahsediyor. Belki de helal ve haramı en son kullanacak, ağzına alacak kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Oğlunu arayıp 'Paraları sıfırladın mı' diyen mi helalden, haramdan bahsediyor? 'Bir alyansımdan başka bir şeyim yok, eğer bir alyanstan başka bir şeyim olursa bilin ki çalmışımdır' diyen Tayyip Erdoğan, bugün gemilerin, gemiciklerin sahibi. Sen mi haramdan, helalden bahsediyorsun" dedi.
17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını anımsatan Öztunç, Erdoğan'a, "Evlerindeki ayakkabı kutularında para bulunanları büyükelçi olarak atayan mı haramdan, helalden bahsediyor? En son konuşacak olan kişi sensin. Sen, bu milletin, tüyü bitmemiş yetimin, garip gurabanın, fakir fukaranın hakkını alıp beşli çeteye, yandaşlarına veren adamsın. Haramdan, helalden en son bahsedecek sensin. Milyonlarca insanın kul hakkı sendedir, milyonlarca insanın kul hakkını yedin" sözleriyle tepki gösterdi.
Video Haberler
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
En Çok Okunan Haberler
- Peker kamera karşısına geçti
- Müslüme'nin 'dedesi' hakkında yeni gelişme
- Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit
- Türkeş'in eşinden Bahçeli'ye sert sözler
- Okulların tatil edildiği il sayısı artıyor
- Getir ve Yemeksepeti'nden kurye kararı
- DSÖ'den korkutan Omicron açıklaması
- AKP'de büyük düşüş: Fark çift hanede!
- Valilikten motorlu kurye kararı
- Ayçiçek yağına zincir vuruldu