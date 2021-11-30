Erdoğan'a tepki gösteren Öztunç, 'Sıfırladın mı?' görüşmesine dikkat çekti

30 Kasım 2021 Salı, 14:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısına ilişkin, "Bay Kemal helalleşmeden bahsediyor. Bir sorun bakalım helal nedir, haram nedir? Helalleşmek isteyen, helalleşmek istediklerine ‘gayri milli’ diye hitap eder mi? Helal ve haramı öğrenmesi lazım. Bir defa önce benim sana hakkımı helal etmem lazım. Bu şekilde saygısızlık yapan bizden asla helallik beklemesin" yorumunu yaptı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt verdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Öztunç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan helalden, haramdan bahsediyor. Belki de helal ve haramı en son kullanacak, ağzına alacak kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Oğlunu arayıp 'Paraları sıfırladın mı' diyen mi helalden, haramdan bahsediyor? 'Bir alyansımdan başka bir şeyim yok, eğer bir alyanstan başka bir şeyim olursa bilin ki çalmışımdır' diyen Tayyip Erdoğan, bugün gemilerin, gemiciklerin sahibi. Sen mi haramdan, helalden bahsediyorsun" dedi.

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını anımsatan Öztunç, Erdoğan'a, "Evlerindeki ayakkabı kutularında para bulunanları büyükelçi olarak atayan mı haramdan, helalden bahsediyor? En son konuşacak olan kişi sensin. Sen, bu milletin, tüyü bitmemiş yetimin, garip gurabanın, fakir fukaranın hakkını alıp beşli çeteye, yandaşlarına veren adamsın. Haramdan, helalden en son bahsedecek sensin. Milyonlarca insanın kul hakkı sendedir, milyonlarca insanın kul hakkını yedin" sözleriyle tepki gösterdi.