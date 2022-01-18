Erdoğan'dan bir CHP'li belediyeye daha onay çıkmadı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Adana Metrosu 2. Etabı’na onay vermediği belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi ve finansı hazırlanan Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap metrosunun ardından Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Adana Metrosu 2. Etabı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onay verilmedi.
Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre, Adana'da şu an tek hat üzerinde olan ve kent ulaşımını karşılamada yetersiz kalan metronun 2. Etabı için CHP'li Büyükşehir belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ekibi tarafından hazırlanan proje Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine bürokratlarıyla birlikte yürütüldü.
Bu süreçte ilgili kurumların şifahi onay ve takdirlerinin alındığı bildirildi. Adana şehir içi trafiğini rahatlatacak 2. Etap projenin onaylanmasını beklerken 2022 yılı yatırım programına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının Resmi Gazete'de yayınlanması ile Adana 2. Etap Hafif Raylı Sistem (HRS) projesinin, bu programda yer almadığı öğrenildi.
"NİYE ONAYLANMADIĞINI BİLMİYORUZ"
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Metronun 2. Etabının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmamasının kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını belirterek, “Adana trafiği metrosuz çözülmez. Bu 2. Etabın yapılması gerek. Cumhurbaşkanlığımızın bunu onaylamasını bekliyorduk ancak onaylanmadı. Niye onaylanmadığını bilmiyoruz, öğreneceğiz, bir eksiğimiz gediğimiz varsa eksikliğini gidereceğiz. Bu benim meselem değil bütün Adana'nın meselesidir. Yeniden onaya göndereceğiz” dedi.
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