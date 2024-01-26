Erdoğan'dan boğazdaki arazilerin satışına onay: 130 dönümlük arazi özelleştirme kapsamına alındı

Yayınlanma: 26.01.2024 - 14:20

Güncelleme: 26.01.2024 - 14:52

AKP'li belediyelerin art arda yaptığı arsa satışı ve yandaş şirketlere verilen ihalelerle ilgili tartışmalar gündemdeki yerini korurken İstanbul Boğazı'ndaki 130 dönümlük hazine arazisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla özelleştirme kapsamına alındı.

Geçen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, çeşitli illerde bulunan 73 parsel özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirme kapsamına alınan 73 parselden 14 tanesi ise İstanbul’da bulunuyor. Bu 14 parselin 10 parseli Sarıyer Rumelifeneri’nde yer alıyor. İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişinde, boğaz manzarasına sahip sırtta yer alan parseller toplam 129 bin 876 metrekare büyüklüğünde. Söz konusu parsellerin, 2010 yılında yapılan imar planlarına göre büyük bir kısmı park alanı, açık spor alanı, belediye hizmet alanı ve turizm tesis alanında kalıyor.

Özelleştirme kapsamına alınan parsellerin ortasında kalan 84 nolu parselin ise "özel mülkiyet" olduğu ifade ediliyor. Mustafa Özyardımcı’ya ait şirket mülkiyetindeki parsel yaklaşık 9 bin metrekare. Mustafa Özyardımcı’nın oğlu Melih Özyardımcı, Sarıyer AKP İlçe teşkilatında görev yapmıştı. 2020’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Başdanışmanlığı'na getirilen Melih Özyardımcı, 2015’te AKP’den Kilis milletvekili aday adayı da olmuştu. Özyardımcı'nın düzenlediği basın toplantısında babası Mustafa Özyardımcı da yanında yer almıştı.

KURUM 'EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR' DEMİŞTİ...

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, bakan olduğu dönemde hazine arazilerinin satışını “Ekonomiye kazandırılıyor” şeklinde savunmuştu. Özelleştirme kapsamına alınan söz konusu arazilerin AKP'li isimlerin arazilerine yakın olması ise tartışma konusu oldu. Özelleştirme kapsamına alınan İstanbul’daki diğer 4 parselin 3’ü Şile’de biri ise Çatalca’da bulunuyor. Şile Kabakoz’da bulunan 3402 ada 207 parsel ise denize sıfır nokta bulunuyor ve 90 bin 216 metrekare büyüklüğünde.