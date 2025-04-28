Erdoğan'dan 'deprem' yorumu: 'Muhalefet sınıfta kaldı'

Yayınlanma: 28.04.2025 - 18:57

Güncelleme: 28.04.2025 - 19:33

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuşan Erdoğan, "Muhalefetin ciddi paralar harcayarak reklamını yaptığı projelerin vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu gün sınıfta kaldığını hepimiz gördük. Deprem çalışmalarımızı diline dolayan ana muhalefet partisinin Genel Başkanı, İstanbul'un yolunu ancak 5 gün sonra hatırlayabilmiştir" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL SİYASİ İKBAL HEVESLERİNİZE KURBAN EDİLECEK ŞEHİR DEĞİL"

Erdoğan konuşmalarına şöyle devam etti:

"Dar gelirli vatandaşlarımızın konut hayalini karartmak için çabalayanlara sesleniyorum; İstanbul siyasi ikbal heveslerinize kurban edilecek şehir değildir. İstanbul'un ihmali, gevşekliği, umursamazlığı, bilhassa kentsel dönüşüm projelerinde marjinal çevrelerin kaprislerini kaldıracak lüksü yoktur.

Deprem başta olmak üzere doğal afetlere hazırlıkla ilgili konuları gündelik siyasetin geçici tartışmalarının dışında tutalım. Bizim vazifemiz afet kapımızı çalmadan şehrimizi bir an önce depreme hazır hale getirmektir. Bunun için el ele vermek, birlikte hareket etmek zorundayız."

Erdoğan ayrıca, 30 Nisan Çarşamba günü 1381 engelli öğretmenin atamasının gerçekleştirileceğini açıkladı.