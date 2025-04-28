Erdoğan, Türkiye'deki sığınmacı sayısını açıkladı: 'Kılıçdaroğlu' göndermesi dikkat çekti

Yayınlanma: 28.04.2025 - 12:14

Güncelleme: 28.04.2025 - 14:49

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AKM'de gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı"nda konuştu.

Konuşmasının başında sahneye sığınmacı öğrencileri çağıran Erdoğan, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlattı.

"Kılıçdaroğlu iktidara gelir gelmez Suriyeli öğrencileri Türkiye'den Suriye'ye göndereceğini söylemişti. O zamanlar ben de tam aksini söylemiştim. Asla biz Suriye'deki muhacirleri buradan göndermeyeceğiz demiştim" diyen Erdoğan, "Biz göçü onların anladığı manada değil, tam aksine biz göçü Mekke'den Medine'ye hicret olarak telakki etmiştik. Biz buna fırsat vermedik. Burada gördüğünüz küçük muhacirler var. Bunlar bizim evlatlarımız. Öğretmenlerimiz de onları yetiştirdiler, bugünlere getirdiler. İşte güzellik burada" ifadelerini kullandı.

Erdoğan bir deyişten alıntı yaparak "Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınan mazlumu asla vermem" ifadelerini kullandı.

SIĞINMACI SAYISINI AÇIKLADI

Erdoğan, Türkiye'deki sığınmacı sayısıyla ilgili rakamları da paylaştı:

"Türkiye'de 2 milyon 768 bini geçici koruma statüsündeki Suriyeli kardeşlerimiz, 1 milyon 90 bini ikamet izniyle kalanlar, 176 bini de uluslararası koruma altındakiler olmak üzere toplam 4 milyon 33 bin göçmen vardır."

Erdoğan, ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının ise 200 bine ulaştığını söyledi.

"GÖÇÜN NEDENİ BATILI ÜLKELER"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Suriye'deki muhacirleri buradan göndermeyeceğiz demiştim. Biz göçü Mekke'den Medine'ye hicret olarak telakki etmiştik. Göç meselesi küresel bir olgu olarak özellikle son yıllarda tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor. Şu anda dünya genelinde 281 milyondan fazla göçmen var. Göçmen işçi sayısı ise 165 milyonun üzerinde. Her sene milyonlarca insan terör, yoksulluk sebebiyle doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalıyor.

Dünya nüfusunun yüzde 3,6'sı bugün göçmen olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Göçün nedeni Batılı ülkeler. Dünyada mülteci sayısı 120 milyona dayandı. Savaşlar bitmedikçe bu oranlar katlanarak artmaktadır. Botlar şişlenerek öldürülen göçmenler var. Son on yılda 72 binden fazla insan göç güzergahında öldü."

"TÜRKİYE'DE TOPLAM 4 MİLYON 33 BİN GÖÇMEN VAR"

Türkiye'deki sığınmacı sayısını da açıklayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 2 milyon 768 bini geçici koruma statüsündeki Suriyeli kardeşlerimiz 1 milyon 90 bini ikamet izni ile 176 bini de uluslararası koruma altındakiler olmak üzere toplam 4 milyon 33 bin göçmen var. Bu sayı tedbirlerle günden güne azalmaktadır. 'Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınan mazlumu asla vermem.' Bu sözler ecdadımızın. İşte biz onlara layık olmaya çalışıyoruz. Ülkemizde muhalefetin, özellikle de insanlık düşmanı kimi faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı asla yoktur ve olmamıştır. Kaçak göçle ve göçmen kaçakçılarıyla mücadeleyi de ihmal etmiyoruz. Son 2 yılda 270 bin düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi.

"SURİYE'YE GERİ DÖNENLER ARTIYOR"

Suriye kendini toparlıyor. Suriye'deki istikrar güçlendikçe geri dönenler artıyor. 9 Aralık 2024'ten bu yana 200 bin kişi ülkesine döndü. Topraklarına geri dönen kişi sayısı 931 bin 450 kişiyi buldu. Çeşitli zorluklara, engellere, sabotajlara rağmen Suriye kendini yavaş yavaş toparlıyor. Suriye kendine geldikçe geri dönenlerin sayısı hızlanmaya başladı. Batı ülkelerinde sıkça şahit olduğumuz göçmenlere kötü muamele gibi insanlık dışı davranışlara fırsat vermemekte kararlıyız. Ülkemizin güvenliğinden elbette ödün vermeyeceğiz ancak bir avuç ırkçı lümpen figürün topluma sürekli korku yayan nefret söylemlerine Türkiye'yi mahkum etmeyeceğiz."