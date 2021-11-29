Erdoğan'dan 'Hanuka Bayramı' mesajı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi yurttaşların Hanuka Bayramı, “Dil, din, ırk ayrımına karşı durarak, tüm vatandaşlarımızın özgürce ve güvenle bir arada yaşayabilmelerini temin etmeyi en önemli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz" dedi.
Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Musevi yurttaşların Hanuka Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Coğrafyamız binlerce yıldır her biri çok kıymetli farklı kültürlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu zenginliğin beraberinde getirdiği tarihi sorumluluğun bilincinde olarak; dil, din, ırk ayrımına karşı durarak, tüm vatandaşlarımızın özgürce ve güvenle bir arada yaşayabilmelerini temin etmeyi en önemli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz. Dünyada farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün giderek arttığı bir dönemde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak tarihin bize yüklediği bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için gerekli tüm adımları atıyoruz. Bu düşüncelerle, Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Musevilerin Hanuka Bayramı’nı tebrik eder, bu özel günün esenlikler getirmesini dilerim."
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