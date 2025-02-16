Erdoğan'dan 'Kahtalı Mıçe' paylaşımı: 'Halk müziğimizin usta isimlerinden...'
74 yaşında Antalya'da hayata veda eden Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı geldi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Aslan'ın vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı.
"HALK MÜZİĞİMİZİN USTA İSİMLERİNDEN..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk müziğimizin usta isimlerinden, türküleriyle Anadolu'muzun ezgilerini en güzel şekilde yansıtan değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Halk müziğimizin usta isimlerinden, türküleriyle Anadolu’muzun ezgilerini en güzel şekilde yansıtan değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan’a Allah’tan rahmet diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 16, 2025
Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.
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