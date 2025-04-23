Erdoğan'dan kurmaylarına protestocu gençler için talimat: 'Gençler neden sokağa çıkıyor?'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, protestolara katılan gençlere yönelik kurmaylarına talimat verdiği iddia edildi.
Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar etkisini haftalarca sürdürdü. Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği eylemlerde yüzlerce öğrenci ve genç gözaltına alınırken kötü muameleye maruz kaldı. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu 300'ü aşkın eylemci tutuklandı.
TUTUKLU GENÇLER VAR
Gelen kamuoyu tepkileri sonrası tutuklanan gençlerin büyük bir kısmı serbest bırakılmıştı. Büyük bölümü tahliye edilse de gençlerden bazıları halen cezaevlerinde tutuklu bulunuyor.
''GENÇLER NEDEN SOKAĞA ÇIKIYOR?''
Tutuklanan gençler ve gözaltı süreçlerinde yaşanan kötü muamelelere ilişkin AKP içerisinde rahatsızlıkların olduğu daha önce iddia edilmişti.
Yeni bir kulis bilgisine göre Erdoğan, son MYK toplantısında eylemlere katılan gençlerle ilgili kurmaylarına talimat verdi.
Nefes gazetesinden Nuray Babacan'ın "AKP kaygı sarmalında" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son MYK toplantısında parti kurmaylarına verdiği talimata. Erdoğan, “Gençler neden sokağa çıkıyor. Talepleri istekleri nedir, araştırma yaptıralım’ demiş"
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