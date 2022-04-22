Erdoğan’dan öğrenci burs ve kredileriyle ilgili açıklama
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6’sı ile 10’u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25’inden itibaren yatıracağız" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kredi ve burs ödemelerinin 25 Mayıs'tan itibaren yatırılacağını açıkladı.
İstanbul’daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda iftar programına katılan Erdoğan’ın açıklamalarından öne satır başları şöyle:
- Bu yıl kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Her ay bu ödemeleri ayın 6’sı ile 10’u arasında hesaplara yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25’inden itibaren yatıracağız.
- Ülkemizde eskiden üniversite kapısında öyle bir yığılma vardı ki, akıl alır gibi değildi. Bizim üniversiteye girişlerimizde 10 öğrenciden bir tanesi girebiliyordu. Şimdi 10’da 10. Kimseyi açıkta bırakmıyoruz. Üniversite sayımızı 78’den 207’ye çıkardık. Üniversitemizin olmadığı bir il yok.
- Bugün ülkemizde üniversite kontenjanların sayısı ile lise mezunları öğrenci sayılarımızı neredeyse aynı sayıya getirdik. Yurtlarımızın sayısını 778’e, yurt kapasitelerini de 747 bine yükselttik. Bay Kemal’e sorarsan ‘yurt yok‘ diyor. İşte buyur.. Hiçbir evladımız eğitim öğretimden geri kalmasın diye aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz.
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