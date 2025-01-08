Erdoğan’ın ‘aile yılı’ ilanına hukukçular ve kadın derneklerinden tepki:

Yayınlanma: 08.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.01.2025 - 04:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025’in aile yılı ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan ayrıca “LGBT meselesi bugün ailenin varlığına yönelik en ciddi tehlikelerin başında gelmektedir. 2023 yılında ülkemizdeki doğurganlık hızı 1.51 seviyesine gerilemiştir. Açıkça ifade etmek gerekirse bu durum alarm vericidir. Her fırsatta yaptığımız ‘en az 3 çocuk’ çağrısının ne kadar önemli olduğunu böylece tekrar görmüş oluyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın açıklamalarına ve 2025 yılını “aile yılı” ilan etmesine hukukçular ve kadın dernekleri tepki gösterdi.

CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) gönüllüsü avukat Selin Nakıpoğlu: “‘Şeriatçı aile hukuku’nu kadınlara benimsetme çabalarına geçen ay bir kararname daha eklendi. Tüm bu politik hamleler, kadının birey olma hakkının üstünü çizip kadını dini soslarla ‘aile’ kavramı içine hapsetme amaçlı. Aile yılı demek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden üretmek, kadına ve çocuklara yönelik erkek şiddetini örtbas etmek demek. Hadi ayağımızı hakikat zeminine basalım. 2025 yoksulluk yılıdır. Doğalgaz bağlantısına yüzde 77.9 zam geldi. Su fiyatları 200 TL’ye dayandı. Biri partili cumhurbaşkanına ülkedeki derinleşen yoksulluğu anlatsın. Saray duvarları yüksek olduğundan tabloyu göremiyor anlaşılan.”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: “2024 kadın cinayetinin yüksek oranda arttığı yıl oldu. 2025’i aile yılı ilan edenlerin tek hedefi kadın cinayetlerinin arttığını görmek olabilir. Bilinen en yüksek kadın cinayeti verisini kaydettiğimiz bir yılın ardından 2025 ancak 6284 yılı ilan edilebilir. 6284’ü etkin uygulamayanlar her kadın cinayetinin ana sorumlusudur.”

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: “2024 yılında 421 kadın eşleri, boşanmak üzere olduğu eşleri, dini nikâhlı eşleri tarafından katledildi.”

Genç Feministler Federasyonu: “2024’te 19 kız çocuğunun babaları tarafından öldürüldüğü, genç kadınların arkadaşının doğum gününe gitmek istediği için babaları tarafından öldürüldüğü aile yapısını mı 2025’in yılı ilan ediyorsunuz? Kutsal aile politikalarınız 2024’te kadınlara ve çocuklara ölümden başka hiçbir şey getirmedi. 2024’ün ardından 2025 de mücadelemizin yılı olacak.”

BAKANLIK LOGO BİLE TASARLADI

TBMM Başkanvekili ve CHP milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “2025’i Aile Yılı” ilan etmesine, X hesabından tepki gösterdi: “Aile yılı demek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden üretmek, kadınları aile içine hapsetmek demek. ‘aile yılı’ projesi içinde yaratacağı eşitsizlikler ve kadınların kazanımlarını yok edecek atılımlar karşısında daha fazla mücadele, daha çok dayanışma ve direniş.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ise konuya ilişkin, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işi gücü bırakıp logo telaşına düştü,anne, baba ve üç çocuktan oluşan ‘aile’ logosu tasarlandı. Bu logo, ‘devlet himayesinde huzurlu aileleri’ temsil ediyormuş. Kadına ‘şiddet de görsen yuvana sahip çık!’ dayatması” paylaşımında bulundu.