Erdoğan'ın ardından... MHP'den belediye başkanlarına 'su fiyatında indirim' talimatı

17 Şubat 2022 Perşembe, 17:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarına su faturalarında indirim yapmaları konusunda talimat vererek, "En az KDV indirimi kadar bir oranda indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır" açıklamasını yapmıştı.



Erdoğan'ın açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’li belediye başkanlıklarına yönelik “su fiyatlarında indirim yapılması” hususunda talimat gönderdi.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın imzasıyla 229 Belediye başkanına iletilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Belediye Başkanı; Vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla, su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim."