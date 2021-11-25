Erdoğan'ın başdanışmanı 'küfürlerine' yenisini ekledi

25 Kasım 2021 Perşembe, 14:07

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası dolar rekor üstüne rekor tazeledi. Muhalefet iktidarı ekonomi yönetimi konusunda eleştirirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Oktay Saral'dan muhalefete yönelik açıklamalar geldi.

Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bilumum muhalefet; Hepinizin canı cehenneme. Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Bu kadar mı ülkesinin bekasına kastedilir. Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz, yazıklar olsun. Siz mi ülkeyi yönetmeyi talipsiniz. Hadiyin ordan müptezeller'' gibi ifadelere yer verdi.

''BANA SALDIRMALARI MANİDARDIR''

Muhalefet kanadından yükselen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yeni açıklama yapan Saral, ''Ben kimsenin anasına, avradına, bacısına küfretmedim. Hakkımda ağızlarından salya akıtanlar şunu bilsin ki o galiz küfürlere sessiz kalan ve hatta şehit ailesine münasebetsiz kelime kullananları alkışlayanları yüce milletimize havale ediyorum. Ülkeme kastedenlere tepki verdim. Görüyorum ki malûm medya, hakkımda hiç bir mesnede dayanmayan yalan, dolan ve tezvirat yaparak çirkinliğini neşrediyor. Ar damarları çatlamış bu şahısların küfür olayında gıkları çıkmazken bana saldırmaları manidardır'' iadelerini kullandı.

''KÜLLİYEN YALANDIR''

Yeğenlerinin lüks yaşamlarına ilişkin de konuşan Saral, ''Suskunluğum asaletimdendir misali bazı yalanların vuzuha kavuşması için kamuoyuna bilgi vermek ahlâkım icabıdır.Zira söylenenlere bakarız doğru mu diye söyleyenlere bakarız adam mı diye...Bunu çok sevdiğim halkımızın vicdanına bırakıyorum. Mersin Baro başkanının ifade ettiği rahmetli kardeşimin çocuklarının yatları, katları ve arabalarının hepsi külliyen yalandır.Fotoğraflar yıllar öncesinin arkadaşının yatında ve arabasında çekilen fotoğraftır. Söylediklerini ispat etmeyen şerefsiz ve namussuzdur'' diyerek küfürlerine devam etti.