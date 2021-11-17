Erdoğan'ın 'Bay Kemal, kadir kıymetimi bilmedi' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bay Kemal, kadir kıymetimi bilmedi" sözlerine, "Dedim olabilir" şeklinde yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2021 Çarşamba, 13:27
Erdoğan'ın 'Bay Kemal, kadir kıymetimi bilmedi' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
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Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın, "Bay Kemal, kadir kıymetimi bilmedi" sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Şahıs bugün grup toplantısında, 'Bay Kemal, kadir kıymetimi bilmedi' demiş; dedim olabilir" dedi.


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