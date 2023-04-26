Erdoğan'ın dünkü rahatsızlığına Altaylı'dan çarpıcı yorum: Anket tartışmasına son noktayı koydu

Yayınlanma: 26.04.2023 - 11:41

Güncelleme: 26.04.2023 - 11:54

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Algıya değil, harekete bakarım" başlıklı yazısında anket tartışmalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altaylı isim vermeden Cüneyt Özdemir’in ‘anket’ yorumuna yanıt verdi.

"Bu kadar çok anket yapılıyor olması imkansız ve anketlerin büyük bölümü güvenilir olmaktan çok uzak" ifadelerini kullanan Altaylı yazısında, "Ve bunca anket içinde elbette “bazılarının” Erdoğan’ı önde gösterdiği de doğru ama “Tüm anketlerde Erdoğan önde” demek pek mümkün değil" dedi.

Altaylı yazısının devamında özetle şunlara yer verdi:

"Hatta tersini söyleyen anket sayısı benim gördüğüm kadarıyla daha fazla.

Zaten eğer bazılarının iddia ettiği ya da bazılarına yazdırılıp söyletildiği gibi bir durumun söz konusu olduğunu düşünmüyorum.

Bunu düşünmememin sebebi açık söyleyeyim bizim gördüğümüz ya da bize gösterilen anketler değil.

Ben daha çok eylemlere bakıyorum.

Bu seçim döneminde il il gezip miting yapmayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçime 25 gün kala ani bir karar değişikliğine yöneltip, sağlığını riske atma pahasına yurt gezileri ve il mitingleri yapmaya yönelten şey, herhalde anketlerde açık ara önde olması ve seçimi rahatça kazanacağına olan inancı olmasa gerek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaten yoğun olan programı içinde bir de bu mitingleri yeniden yapmaya başlamasının maliyetini dün gece çok acı bir deneyimle öğrendik.

Erdoğan, dün gece katıldığı bir programda aniden fenalaştı ve uzunca bir aranın ardından yeniden ekrana geldi ve oldukça yorgun bir ifade ile rahatsızlığının nedenini anlatıp, helallik istedi.

Cumhurbaşkanı’nın kazanmak için sağlığı pahasına yollara düşmüş olması ve kendini bu kadar riske atması, herhalde rahatça kazandığı söylenen bir seçimin sonucunu pekiştirmek için olmasa gerek.

Kendisine içtenlikle geçmiş olsun diyor, hiçbir şeyin sağlıktan daha önemli olmadığını çok değer verdikleri ecdadın, Kanuni'nin bile söylediğini hatırlatıyorum."