Erdoğan'ın 'işçi bulamıyor' dediği patron: İşçi alımımız yok

29 Aralık 2021 Çarşamba, 13:19

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antep'te katıldığı bir fabrika açılışında “Şimdi Ercan Bey'le onu konuşuyorduk, güzel bir tespit ki ben onu zaten biliyorum, o da şu; ‘Biz işçi arıyoruz, bulamıyoruz' diyor. Ama ne diyor birileri? ‘İş yok'. Nankör, nankör bunlar. Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar. İşte bak buyurun, Ercan Bey diyor ki ‘Ben eleman arıyorum bulamıyorum'” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın referans olarak gösterdiği patrona ulaşan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Eren Soft isimli şirketin fabrikasında yapmış bu konuşmayı. Şirketin iki ortağından biri Ercan Göğüş. İşçilikten patronluğa geçmiş bir isim. Tam bir başarı hikayesi. 900 çalışanı olan, ihracat yapan bir tekstil işletmesi Eren Soft" değerlendirmesini yaptı.

EREN SOFT'U ARADIM VE...

"Türkiye Cumhuriyeti‘nin Cumhurbaşkanı‘nı “işçi bulamıyoruz” diye bilgilendiren Erdoğan‘ın sayıları 10 milyonu aşan işsizlere “nankör” demesine önayak olan Ercan Bey’in işçi arayıp aramadığını merak ettim" diyen Zeyrek, Eren Soft firmasını telefonla aradı. İlk olarak 0(342)3371074 numaralı telefonunu arayan Zeyreki iş için aradığını söyledi. “Burada değil, diğer sanayi bölgesindeki merkezimizde alım var” yanıtını aldı.

Daha sonra sanayi bölgesindeki 0(342)3371577 numarayı arayan Zeyrek, olanları şöyle aktardı;

“İş için arıyorum” dedim. “Hangi iş için” karşılığını aldım. “İşçi olarak” dedim ve şu yanıtı aldım: “İşçi alımımız yok. Sadece mühendis alıyoruz.”

Zeyrek, daha sonra internetten araştırmaya girerek firmanın sadece mühendis aradığını ortaya koydu. Zeyrek; "Kariyer.net‘e baktım. 13 Aralık 2021 günü Eren Soft adına açılmış iki iş ilanı vardı. “Endüstri Mühendisi” ilanına 773 kişi bakmış ve 100’den fazla insan başvuru yapmış. Aynı şekilde “Tekstil Mühendisi” ilanına 771 kişi bakmış 100’e yakın insan başvuru yapmış. İlan 11 Ocak‘ta kapanacakmış" dedi ve "yorumu size bırakıyorum" diyerek durumu özetledi.