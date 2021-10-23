Erdoğan'ın 'istenmeyen kişi' açıklamasına yurt dışından ilk yanıt

23 Ekim 2021 Cumartesi, 21:18

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 büyükelçinin AİHM kararına rağmen tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'yla ilgili açıklaması hakkında, "Bu 10 tane büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmelerini bir an önce halledeceksiniz' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın söz konusu açıklamasına ilk tepki Norveç hükümetinden geldi.

Reuters’ın haberine göre, Norveç hükümetinin iletişimden sorumlu direktörü Trude Maseide, "Büyükelçimiz sınır dışı edilmeyi gerektirecek hiçbir şey yapmadı" dedi. Maseide, Türkiye'nin, Norveç'in bu davaya bakışını çok iyi bildiğini de sözlerine ekledi.

Maaseide, "Türkiye'yi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında taahhüt ettiği demokratik standartlara ve hukukun üstünlüğüne uymaya çağırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.