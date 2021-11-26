Erdoğan'ın katıldığı törende CHP'li başkan alanı terk etti

26 Kasım 2021 Cuma, 17:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim İzmir depreminin ardından TOKİ tarafından yapılan 741 konutun teslimi töreninde; "Bu şehri turist gibi ziyaret eden muhalefet partisi genel başkanı, acaba kendi belediye başkanlarına İzmir'in hangi derdine derman olacak hangi talimatı vermiştir? Bay Kemal'in, CHP'nin ortaklarına bakın, notunuzu verin" dedi. Töreni, protokolde takip eden; depremin vurduğu Bayraklı’nın CHP'li Belediye Başkanı Serdar Sandal, Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından alanı terk etti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Başkan Sandal, şunları söyledi:

"Biz oraya devletin başı olan sayın Cumhurbaşkanı’nın katıldığı bir törene gidiyoruz. Ama ortam bir siyasi partinin mitingine dönüşüyor. Sayın genel başkanımıza ‘Bay Kemal’ deniliyor. ‘Turist gibi, geldi gitti’ deniliyor. Depremzedeler için çırpınan sayın genel başkanımıza hakaret ediliyor. Bunlar doğru bir yaklaşım değil. Bunu kaldıramadım.

Biz oraya devlet töreni için gitmişiz. O protokole uymak durumundayız. Ama bu sözlere katlanmak durumunda değiliz. Van'dan Elazığ'a kadar birçok deprem oldu. Hangi deprem bölgesinde aynı gün depremzedeler başını sokacak bir yer buldu. Biz, İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilk günden itibaren cansiperane bir çaba gösterdik. Depremzede yurttaşlarımızı bir yerlere yerleştirdik. Zaman içinde sorunlarını çözmeye çalıştık. Hatta, yapıların yeniden inşasında üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirip, genel başkanımızın talimatıyla emsal artışını sağladık. Hangi belediye bunu yaptı? Kim depremzedeleri aynı gün bir yerlere yerleştirip beyaz eşyalarına kadar verdi.

Sonuçta seninle aynı siyasal görüşte olmasa bile insanların, mağdur olan yurttaşların sorununu çözen bir belediye var ortada. İnsan, 'belediyeler çok doğru yaptı' der. Elinize sağlık der. Biz üzerimize ne düşüyorsa aklımız, gücümüz ve enerjimiz neye yetiyorsa yapmaya çalıştık."