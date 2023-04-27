Erdoğan'ın rahatsızlandığı yayın ve öncesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı

Yayınlanma: 27.04.2023 - 09:30

Güncelleme: 27.04.2023 - 09:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde katıldığı Ülke TV- Kanal 7 ortak yayını sırasında rahatsızlandı. Canlı yayına bir süre verilirken Erdoğan, seçim kampanyası sırasında midesini üşüttüğünü belirtti. Erdoğan'ın bugün "Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme" törenine canlı bağlantı ile katılacağı açıklandı, Mersin mitingi ise ertelendi.

Erdoğan Salı sabahı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir" demiş ve kendisine geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etmişti.

DOKTORUNDAN MÜDAHALE

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan canlı yayında rahatsızlanınca neler yaşandı" başlıklı yazısında, Erdoğan'ın rahatsızlandığı yayın öncesi yaşananlarla ilgili ayrıntılara yer verdi. Selvi yazısında, "Cumhurbaşkanı’nın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu’nun müdahalesinin ardından Cumhurbaşkanı rahatlamış ama yayına çıkması istenmemiş" ifadelerin yer verdi.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü özetle şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında rahatsızlandığı yayına çıkarken midesini üşüttüğü belliymiş. Yayını iptal etme yönünde talepler olmuş. Ama Erdoğan, 'Söz verdim. İptal edilmesin. Yayına katılacağım' diye diretmiş. Israrlı olmuş. Yayına girmeden önce de ekibi yayını yapacak Kanal7-Ülke TV ekibine 'Cumhurbaşkanı’mız bugün 17 saat çalıştı. Biraz rahatsız. Midesini üşütmüş' demiş. Hem Erdoğan’ın programları nedeniyle yayın bir buçuk saat geciktiği için hem de Erdoğan’ın rahatsızlığı nedeniyle programın süresini kısaltmışlar.

Oysa bir gün önce Bursa Gemlik’teki Batarya Fabrikası’nın temel atma törenine katılıp Manisa’da miting yapmıştı. Oradan üşütmüş. Üstüne bir de 17 saatlik 4 program bir toplantı koyunca vücut canlı yayın sırasında isyan etmiş. Cumhurbaşkanı’nın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu’nun müdahalesinin ardından Cumhurbaşkanı rahatlamış ama yayına çıkması istenmemiş. Fakat Erdoğan yayına çıkmayı tercih etmiş."