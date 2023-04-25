Erdoğan’ın ‘Rant hırsı yüzünden bedel ödedik’ demesine karşın projeler durmadı: Dikey mimari ısrarı sürüyor

Yayınlanma: 25.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2023 - 04:00

İstanbul’a yapılan ihanet devam ederken dikey mimari biçiminde inşa edilecek konutlara da bir bir izinler çıkıyor. Nisanda ÇED süreci başlatılan iki projeye de “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Büyükçekmece’de Delta Arazi’nin yedi farklı bloktan oluşacak projesine onay verildi. 788 milyon 672 bin 980 TL değerindeki proje 14 kattan oluşacak. 89 bin 469 metrekarelik alanlık projede 1799 kişinin yaşayacağı tahmin ediliyor.

Fuzul Yapı’nın Başakşehir’de yapmak istediği proje için de “ÇED gerekli değildir” dendi. Şirket, yedi farklı bloklu projeyle en az 11 katlı binalar inşa edecek. 405 milyon 795 bin TL değerindeki projede 1030 kişinin yaşayacak.

SÜREÇ BAŞLATILDI

Aynı şekilde iki dikey yapı örneğinin de ÇED süreci başlatıldı. KİPTAŞ’ın Kartal’daki 557 milyon 366 bin TL değerindeki projesinde farklı yedi bloğa en az 15 katlı binalar inşa edilecek. ÇED dosyasına göre projede 1775 kişinin yaşayacağı ön görülüyor. İntek Yapı’nın Bağcılar’daki projesi için ÇED süreci başladı. 365 milyon 541 bin 913 TL’lik projeye göre, en az 13 katlı altı blokta ortalama 1047 kişinin yaşayacağı yapılar, en az 30 metre olacak.

Öte yandan otel projeleri için de adım atıldı. Üç farklı çok katlı proje için ÇED süreci başlatıldı. Kibar Holding’e bağlı Assan Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi, Ataşehir’de 749 milyon 256 bin 976 TL değerinde otel projesi için ÇED sürecini geçen günlerde başlattı. Şirket, onay alırsa 16 kat çıkacak.

Bir diğer proje de Başakşehir’de yapılacak. Fuzul Yapı İnşaat Pazarlama Anonim Şirketi 446 milyon 277 bin 877 TL değerindeki proje için adım attı. Bağcılar için de bir otel projesi düzenlendi. Gemini Makina İnşaat, 355 milyon 19 bin TL’lik projede ise 10 katlı binalar yapacak.