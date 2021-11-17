Erdoğan'ın sözlerine dikkat çektiler: Lütfi Elvan görevden mi alınıyor?

17 Kasım 2021 Çarşamba, 15:02

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin bugünkü grup toplantısında faizle ilgili kullandığı sert ifadelerin hedefinin, dün enflasyon ve faiz hakkında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan olduğu tahmin ediliyor.

"ANLADIĞINIZA GÖRE..."

Erdoğan, grup toplantısında faizle ilgili açıklamalar yaparken, kendi arkadaşlarını da açıkça işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizi faize ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Hâlâ kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasın ben faizi savunanla beraber olmam, olamam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim."

Grup toplantısının ardından gazetecilerin, “Eleştirdiğiniz bazı isimler oldu, 'Birlikte yol yürümem.' dediniz. Bununla işaret ettiğiniz somut taraflar var mı?” sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "Anladığınıza göre..." dedi.

AKILLARA ELVAN GELDİ

Erdoğan’ın, bu ifadelerle, dün faiz ve enflasyon konusunda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı kastettiğine dair yorumlar gündem oldu.

Elvan, dünkü açıklamasında, “Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir. Bu sayede uzun vadeli faiz oranları da gerileyecek ve yatırımlar için öngörülebilirlik ufku artacaktır” demişti.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, kastedilen kişinin Elvan olduğu görüşünde. Erdoğdu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Erdoğan Lütfi Elvan’ın enflasyonla ilgili açıklamalarını tekzip etti. Aralarında ekonomiden biraz anlayan Lütfi Elvan vardı. Onu da yakında yerler" dedi.

Ekonomist Uğur Gürses de konuyla ilgili paylaşımında Erdoğan'ın açıklamalarını alıntılayarak Elvan'ın dünkü mesajlarına işaret etti.

Gürses paylaşımında, "Dün Lütfi Elvan, 'Enflasyonla mücadeleyi kararlı yaparsak kur istikrara kavuşacak, risk primi düşecek, uzun vadeli faizler düşecektir' demişti. Cumhurbaşkanı bugün 'Bizim arkadaşlara ne oluyor? Faizi savunanla beraber yürümem' diyor" ifadelerini kullandı.