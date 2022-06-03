Erdoğan'ın 'sürtük' sözü okulda kavga çıkarmıştı: Sendikalardan Milli Eğitim Şube Müdürüne sert tepki

03 Haziran 2022 Cuma, 16:53

Mezitli Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Seğmenoğlu’nun, eşinin de görev yaptığı İçel Anadolu Lisesi bahçesinde öğretmen B.A’ya yumruk atması, öğretmen ve öğrencilerin duyacağı şekilde sinkaflı küfürler etmesi eğitim camiasını sarstı. Eğitim sendikaları olayı kınayan açıklamalar yaptı. Öğretmen B.A ve Müdür Seymenoğlu karşılıklı suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2013 yılındaki Gezi eylemlerine katılanlar hakkında “sürtük” ifadesini kullanması İçel Anadolu Lisesinin öğretmenler odasında da gündeme gelmiş, kendisine hakaret edildiğini ileri süren bir din kültürü öğretmeni, Mezitli Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü olan eşi Mustafa Seğmenoğlu’nu arayınca okulun bahçesinde yumruklar, tekmeler konuşmuş, küfürler havada uçuşmuştu.

Onlarca öğrencinin gözü önünde olan bu kavganın ardından öğretmen B.A, Müdür Seğmenoğlu hakkında darp, hakaret ve tehdit iddiasıyla şikayetçi olurken Müdür Seğmenoğlu da aynı iddialarla öğretmen B.A’dan şikayetçi oldu.

Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül, üyeleri olan B.A’ya yapılan saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sümbül, “Mersin’in güzide okullarından İçel Anadolu Lisesinde, aklıselim hiç kimsenin onaylamayacağı, karşısında duracağı olumsuz az örnekten biri olarak kalacak olay yaşanmıştır” dedi.

Öğretmenler odasında iki erkek öğretmenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gezi eylemcilerine yönelik “sürtük” sözü üzerine konuştuklarını ifade eden Sümbül, iki öğretmenden uzakta olan, konuyla ilgisi olmayan bir kadın öğretmenin konuyu çarpıttığını ve eşi Mezitli Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Seğmenoğlu’nu aradığını aktardı.

“MÜDÜR CEBİR VE ŞİDDET KULLANDI”

Müdür Seğmenoğlu’nun cebir ve şiddet kullanarak okula girdiğini, okul bahçesinde öğretmen B.A’ya yumruk atıp hakaret ettiğini kaydeden Sümbül, “Bu fiziki şiddet sadece üyemiz bir eğitimciye yönelmiş olarak görülemez. Adı geçen şube müdürü bir kurumu en önemlisi bir eğitim kurumunu basar gibi davranması kabul edilemez. Aslında bu durum şunu da gösteriyor ki makam işgal edenler makamların gelip geçici olduğunu görmüyor, kendilerini yasaların, kuralların, kurumların üstünde görüyorlar. Kuruma yönelik tavır üyemize yönelince şiddetini artırıp yumruk atmaya, hakarete, tehdide dönüşüyor” dedi.

“ŞUBE MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINMALI”

Okul bahçesi içinde gerçekleşen bu çirkin olayın olaya tanık olan öğrencileri de etkilediğini kaydeden Sümbül, “Öğrencilerimizin üstün menfaatlerini görmezden gelen bu nobran tavır çocuklarımızda şiddete bağlı travma yaşatmıştır. Geleceğin teminatı çocuklarımıza örnek olması gereken rol model konumundaki yöneticilerimizin sokak kültüründe dahi hoş görülemeyecek tavrını reddediyor, kınıyoruz. Eğitim Sen olarak nereden, kimden gelirse gelsin şiddeti, şiddet dilini reddediyoruz. Hukukun üstünlüğü çerçevesinde üyemize yönelen bu saldırıyı her türlü meşru ve hukuki mücadele aracıyla takip edeceğiz. Milli Eğitim müdürlüğünü, Bakanlığı göreve davet ediyoruz. İlgili şube müdürü hukuki süreç bitene kadar görevinden alınmalı, adil biçimde idari ve hukuki süreçler yürütülmelidir” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM-İŞ: O OKUL MAFYACILIK OYNAYACAĞI BİR SAHNE DEĞİLDİR

İçel Anadolu Lisesi’nde yaşanan olaya Eğitim-İş Mersin Şube Başkanı Yakup Tekin’den de tepki geldi. Tekin, “Okulları kendi çiftliği gibi gören, canı istediğinde mafya dizilerindeki gibi yanına iki kişi alıp okulu basıp, öğretmene saldırmak bir hukuk devletinde rastlanmayacak bir olaydır. Yıllardır Alo 147'lerle, Cimer'lerle öğretmeni sindirmeye çalışanlar, atadıkları liyakatsiz yönetici kadrolarıyla öğretmene gözdağı verme çabasına girmiştir. İçel Anadolu Lisesi bu şehrin en köklü, en başarılı okullarındandır. Haddini bilmez bir şube müdürünün mafyacılık oynayacağı bir sahne değildir. Öğretmenlerimiz bütün siyasi kararlara rağmen bu ülkenin çocuklarının geleceği için mücadele vermeye devam edecektir. Eğitim İş Sendikası olarak biz emek veren, onurlu duruşuyla varlığını devam ettiren bütün eğitim emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.