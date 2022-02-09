Erdoğan’ın yakın çevresindeydi: Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten yeni OHAL çıkışı
Bir dönem AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresinde bulunan Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Özgenç, geçmişte yaptığı 'olağanüstü hal' çıkışını yineledi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ve 2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında yer alan Prof. Dr. İzzet Özgenç, geçmişte yaptığı 'olağanüstü hal' çıkışını yineledi.
Özgenç, paylaşımında "Türkiye, adı konmamış olsa bile, ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hali yaşamaktadır. Süreç devam ederse, güvenlik sebebiyle olağanüstü hal kaçınılmaz olabilir" dedi.
Özgenç, şöyle devam etti:
"Vatandaş duyarlılığımla, sorunla ilgili olarak TBMM’ye Genel Görüşme çağrımı tekrar etme gereğini duyuyorum."
Başka bir paylaşımda daha bulunan Özgenç, "Olağanüstü hal önerisinde bulunulmuyor. İhmalin ve yapılan yanlışlarda ısrar edilmesinin muhtemel sonuçlarına endişeyle işaret ediliyor. En zor günlerde bile millet olarak çözümün aranacağı yer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir" ifadelerine yer verdi.
Türkiye, adı konmamış olsa bile, ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hali yaşamaktadır. Süreç devam ederse, güvenlik sebebiyle olağanüstü hal kaçınılmaz olabilir. Vatandaş duyarlılığımla, sorunla ilgili olarak TBMM’ye Genel Görüşme çağrımı tekrar etme gereğini duyuyorum.— İzzet Özgenç (@izzetoezgenc) February 9, 2022
Olağanüstü hal önerisinde bulunulmuyor. İhmalin ve yapılan yanlışlarda ısrar edilmesinin muhtemel sonuçlarına endişeyle işaret ediliyor. En zor günlerde bile millet olarak çözümün aranacağı yer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.— İzzet Özgenç (@izzetoezgenc) February 9, 2022
Özgenç'in "Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" paylaşımı gündeme gelmiş, Özgenç'in çıkışı gündem olmuştu. Özgenç tepkilerin ardından yeni bir açıklama yaparak OHAL açıklaması nedeniyle özür dilemişti.
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