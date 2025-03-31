Ergin Ataman'dan 'Ekrem İmamoğlu' çağrısı: En büyük dileğim demokrasi ortak paydasında uzlaşmaları
A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos koçu Ergin Ataman, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için çağrıda bulundu.
A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, tüm yurttaşların ve İslam aleminin bayramını kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ataman, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için özgürlük çağırısında bulundu.
Ataman, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz savunucularından biri olarak en büyük dileğim; devletimizi yöneten, hem makamına hem vicdanına çok değer verdiğim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizin, liderlerimizin ve siyasete yön veren isimlerin; hukuksal süreç sonunda masumiyeti kanıtlanıp görevinin başına döneceğini umduğum, her zaman bana ve Türk sporuna destek olan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun demokrasi ve Türk bayrağı ortak paydasında uzlaşmalarıdır" ifadelerini kullandı.
A Milli Basketbol Takımı başantrenörü Ergin Ataman, Türk sporuna her zaman destek verdiğini söylediği İmamoğlu için özgürlük çağrısında bulundu.
''DEMOKRASİ VE TÜRK BAYRAĞI ORTAK PAYDASINDA UZLAŞMA'' MESAJI
Ergin Ataman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ulusumuzun ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Bayramlar; barış, huzur ve kardeşliğin pekiştiği günlerdir.
Hayatım boyunca Ay-yıldız'lı bayrağımızı dünyanın her yerinde en iyi şekilde temsil etmeye çalışan bir vatandaş olarak, hiçbir zaman, hiçbir siyasi görüşün arkasında olmadan sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüdüm.
Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz savunucularından biri olarak en büyük dileğim; devletimizi yöneten, hem makamına hem vicdanına çok değer verdiğim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizin, liderlerimizin ve siyasete yön veren isimlerin; hukuksal süreç sonunda masumiyeti kanıtlanıp görevinin başına döneceğini umduğum, her zaman bana ve Türk sporuna destek olan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun demokrasi ve Türk bayrağı ortak paydasında uzlaşmalarıdır.
Hukuk ve adaletin en üst seviyede olduğu, dünyanın en güzel coğrafyasında çocuklarımıza ve gençlerimize: aydınlık, medeni ve her daim güçlenen bir Türkiye bırakmak görevimizdir.
Gençlerimizin heyecanına, demokrasi ve Cumhuriyete olan bağlılıklarına güvenmek, zaman zaman gençlik heyecanı ile yaptıklarına hoşgörü ile yaklaşmak ve Cumhuriyetimizi güçlendirmeye devam etmek ilk hedefimiz olmalıdır.
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözü ile sizlere Atina'dan selamlar gönderiyor, ulusumuzun ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tekrar tebrik ediyorum."
Spor Haberleri
- Ergin Ataman'dan 'Ekrem İmamoğlu' çağrısı
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
- Inter, ligde seriye bağladı!
- Valencia'ya galibiyet için tek gol yetti
- Kenan Yıldız: Kariyerimin en güzel gollerinden
- İsmail Kartal ligde mağlubiyet ile tanıştı!
- Beşiktaş BOA, yarı finale yükseldi!
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi büyük müjde!
- Farioli'den Hollanda'da rekor!
- Kylian Mbappe'den Ronaldo için açıklama!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu da 'boykot' soruşturması!
- Avukatından 'Erdoğan' savunması: Serbest kaldı!
- 'Yargı sürecinde ortaya çıkacak yeni gelişmeler...'
- MHP İmamoğlu'yla 'sınıf'ı hatırladı
- Dev mitingin ardından 2 gözaltı!
- Özel'den tutuklu gençler için sert sözler
- Fenomen Gökhan Ünver'den 'bayram' paylaşımı
- Valilik'ten 'geçmiş dönem' soruşturmasına ret!
- Dünyaya damga vuran boykot kampanyaları!
- İBB'den yeni açıklama geldi!