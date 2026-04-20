Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı ile karşılıklı karar alarak görevinden ayrıldığını açıkladı. Peki, Erhan Baydur kimdir? Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur neden görevden alındı?

ERHAN BAYDUR KİMDİR?

1979 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesinde dünyaya gelen Baydur, ilköğrenimini burada tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini ise Antalya’da sürdürdü. 2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Baydur, aynı yıl eğitim camiasındaki görevine başladı.

2003-2021 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli özel ve resmi kurumlarda öğretmenlik, müdür yardımcılığı, kurucu müdürlük ve öğretmenevi müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2017-2021 yılları arasında Antalya ve Diyarbakır’da İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Baydur, 2021-2024 yılları arasında ise Isparta İl Millî Eğitim Müdürü olarak görev aldı.

2024 yılı Ağustos ayından itibaren Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü olarak görev yapan Baydur, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ERHAN BAYDUR NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin idari soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığını bildirdi.