Erivan'dan Ankara'ya mesaj: Erdoğan ile Paşinyan görüşmesi ihtimal dışı değil

23 Eylül 2022 Cuma, 17:09

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan, Türkiye'ye yönelik mesajlar gönderdi.

Vahan Hunanyan, Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Prag'da düzenlenmesi planlanan "Avrupa Siyasi Topluluğu" toplantısı kapsamında bir görüşmenin ihtimal dışı olmadığını söyledi.

Hunanyan, "Nikol Paşinyan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın, Prag'da yapılacak etkinlik kapsamında görüşmesi ihtimal dışı değil" dedi.

Hunanyan, böyle bir görüşmenin "şimdilik teyit edilmediğini" dile getirdi.

Hunanyan ayrıca, "Toplantının teyit edilmesi durumunda kamuoyunu zamanında bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gazetecilere verdiği demeçte konuya ilişkin olarak, "Prag'daki zirveye katılmamız halinde, Paşinyan'ın oraya gelme durumu var. 'Orada görüşebilir miyiz?' diye de bir düşüncesi olmuş galiba. Belki orada kendisiyle bu konuları ayrıca bir görüşme durumumuz olabilir" demişti.