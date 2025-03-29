Erkan Baş: kola olacağım’ ‘Adalet için birleşmeliyiz’

Yayınlanma: 29.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.03.2025 - 04:22

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek eylemlerinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan TİP Antalya İl Başkanı Enes Keskin ile parti üyelerini cezaevinde ziyaret etti. Baş, “Mücadele azminizi sakın kaybetmeyin” dedi. Baş, sendikalara seslenerek “İşçi örgütleri, emek örgütleri, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri her yerde bu zalim iktidara karşı, bu zulüm düzenine karşı halkın birliğini sağlamak dışında hiçbir önceliğimiz yoktur. Bu iktidardan kurtulmak için, adalet için, demokrasi için, özgürlük için bütün yurttaşlarımızı yan yana gelmeye çağırıyoruz” dedi.

Diploma hukuksuzluğuyla başlayan süreçte şimdiye kadar 1879 yurttaşın gözaltına alındığını belirten Baş, “Bu akılsızlık, bu vicdansızlık, bu hukuksuzluk. Toplumu bana isyan edersen bunun bedelini sana ödeteceğim korkusuyla panikle, şiddetle ve zorla yönetmeye çalışıyorlar. Hiçbir iktidar halkını sonsuza kadar sopayla, baskıyla, şiddetle zorla, korkutarak, sindirerek yönetememiştir. Bu ülkede karşısındaki milyonlarca yurttaş bu Saray iktidarına karşı birleşmek ve bu iktidara son vermek zorunda” diye konuştu.

Öte yandan Baş, dün CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Can Atalay ve gazeteci Ercüment Akdeniz’i Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. Baş, “Gerçekten aslında ülkemizin içinde bulunduğu durumu gösteren bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Cezaevi, Türkiye’nin aydınlık birikimin toplandığı yerlerden bir tanesi haline gelmiş durumda, Türkiye, adaletin paramparça edildiği bir ülke haline gelmiş durumda” dedi.