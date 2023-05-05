Erkan Baş malvarlığını açıkladı

Yayınlanma: 05.05.2023 - 15:55

Güncelleme: 05.05.2023 - 16:08

TİP Genel Başkanı Erkan Baş İstanbul Sefaköy’de bulunan Atlas Düğün Salonu’nda yapılan halk buluşmasında malvarlığına ilişkin açıklama yaptı.

Baş “Malvarlığı diye bir şey var değil mi arkadaşlar? Ben malvarlığımı açıklayayım, dünyanın en kısa videosu; hiçbir şeyim yok Allah'a şükür” dedi.

“Seçim dönemindeyiz, 10 gün kaldı daha bir tane televizyon kanalına çıkamamışız. Engellemek istiyorlar ama şunun farkında değiller; biz bu partiyi kurduğumuzda hiçbir yere çıkamıyorduk, partinin adını bilmeyen milyonlarca insan vardı” diyen Baş’ın açıklamaları şöyle:

“Ne mutlu bizim milletvekili adaylarımız halkın karşısına çıktığında heyecanlanıyor. Çünkü biz profesyonel siyasetçi falan değiliz. Biz emeğiyle alın teriyle yaşayan bu ülkenin tırnak içinde söylüyorum normal insanlarıyız. Hatta onlar yukarıdan bize bakıyorlar saraydan Ankara’dan Meclis’ten falan bizi küçümserler onlar. ‘Sıradan insanlar’ derler. Doğrudur. Biz başkalarından farklı olmaya çalışmayız, biz herkes gibi olmaya çalışırız. Herkesin eşit olması için çalışırız. Önemli olan işte böyle insanların siyasette bulunması. Bakın açık söylüyorum Türkiye’de siyaset lanet olsun bir profesyonel meslek haline gelmiş. 15 yıl 20 yıl 25 yıl milletvekilliği yapmış hala milletvekili olmak için büyük çabalar sarf eden insanların maalesef çok sayıda olduğu bir ülke burası. Biz siyaseti bir profesyonel meslek olmaktan çıkartmaya çalışıyoruz. Siyaset bizim hayatımızın her alanına gidiyor. İstesek de giriyor istemesek de giriyor. Bizler bu ülkenin yurttaşları, siyasete daha fazla ama kendimiz gibi onlara benzeyerek değil, onları taklit ederek değil, onlar gibi onlara çalışarak değil. Kendimiz gibi siyasete dahil olacağız."

"35 GÜNDÜR HİÇBİR TELEVİZYON KANALI..."

Bir ayı aşkın süredir televizyonları yayınlarına istenmediklerini belirten Baş, "Bizim yapmamız gereken, sizden istediğimiz şey şu; sakın emanet falan demiyorum altını çizerek söylüyorum eğer doğru buluyorsanız, iyi buluyorsanız, haklı buluyorsanız hep beraber hem Türkiye’ye hem dünyaya şunu gösterelim iyi olan güçlenebilir, haklı olan güçlenebilir, doğru olan güçlenebilir. Ve bunun için illa çok parası olmasına gerek yoktur. Bunun için illa televizyonlarda illa boy boy gösterilmesine gerek yoktur. Bakın burada size şikayet ediyorum; 35 gündür hiçbir televizyon kanalı bizi yayına almadı. Niye? Türkiye İşçi Partisi’nin güçlendiğini gördüler. Seçim dönemindeyiz, 10 gün kaldı daha bir tane televizyon kanalına çıkamamışız. Engellemek istiyor ama şunun farkında değiller; biz bu partiyi kurduğumuzda hiçbir yere çıkamıyorduk. Partinin adını bilmeyen milyonlarca insan vardı. Ama bugün bu noktaya geldiysek bu sadece ve sadece bütün engelleme girişimlerine karşı halka güvendiğimiz için halkla birlikte olduğumuz için bugüne kadar geldik. Bundan sonra da kararı siz vereceksiniz. Ben size şu konuda söz veriyorum; bize oy veren kimse hayat boyu asla mahcup olmayacaktır” dedi.